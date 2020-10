Diverses famílies de Badalona passen la primera nit al ras després que Albiol els retiri l'ajuda social

Una mare posant la mascareta a la filla abans d'anar a l'escola. Els pots de llet preparats per fer l'esmorzar i alguns cafès fumejant. L'escena no seria estranya si no fos perquè no s'ha donat dins les quatre parets d'una casa, sinó entre tres tendes de campanya ubicades en un dels parcs més cèntrics de Badalona, davant de l'edifici municipal del Viver. Una part de les deu famílies del bloc que es va haver d'enderrocar fa 11 mesos en aquest municipi a causa d'una gran esquerda ha passat la primera nit al ras després que l'Ajuntament aturés les ajudes d'allotjament i manutenció que els donava fins ara, al·legant que se n'ha de fer càrrec la Generalitat.

El departament d'Afers Socials i el consistori van acordar aquest dijous la creació d'una gestora de casos per avaluar, un per un, cada cas de les famílies afectades i establir algun tipus d'acompanyament, tot i que fonts d'aquest departament consultades per l'ARA expliquen que aquests suports es faran des dels serveis socials i les xarxes de suport de les dues administracions, sense que impliquin un recurs d'habitatge encara, una qüestió que depèn en tot cas del departament de Territori.

Les mateixes fonts critiquen que el consistori liderat per Xavier Garcia Albiol ha actuat de manera "unilateral", retirant les ajudes a les famílies, la majoria de les quals responen a un perfil de vulnerabilitat que s'ha agreujat durant la pandèmia. Tampoc no entenen per què abans de retirar les ajudes no s'ha buscat una sortida provisional per evitar que aquestes famílies quedessin en una situació de desemparament i per què no s'han utilitzat instruments que el consistori té a l'abast, com ara convocar la Taula d'Emergència Habitacional per trobar-los una solució temporal d'allotjament, especialment en el cas de les famílies amb fills menors d'edat.

Són les mateixes reivindicacions que han fet els grups de l'oposició, que han reaccionat en bloc contra la decisió d'Albiol de suspendre les ajudes. Aquest dijous les formacions van proposar a l'alcalde una sèrie de mesures per donar una resposta a les famílies, com ara la d'allargar uns dies més el recurs d'allotjament que fins ara tenien mentre es busca una sortida pactada amb la Generalitat, o bé que temporalment puguin ocupar un altre equipament municipal pensat per a persones sense recursos, que s'ha fet servir puntualment durant la pandèmia i que actualment és buit. Tot i així, segons les fonts consultades, el govern municipal ha al·legat que aquest recurs no està en condicions ara mateix.

Les famílies s'enfronten a perdre-ho tot per segona vegada. Fa onze mesos ja van haver de marxar d'un dia per l'altre de casa seva després que a la façana del bloc on vivien aparegués una gran esquerda que va obligar a enderrocar la finca sense que les famílies poguessin recuperar la majoria de les seves pertinences. En aquell moment el consistori va assumir, de manera subsidiària, el cost de les tasques d'enderroc, però segons les fonts consultades la intenció del govern municipal d'Albiol és que les famílies acabin retornant l'import de la factura, que s'acosta als 400.000 euros, una xifra inassumible per a unes famílies en situació de vulnerabilitat, apunten les mateixes fonts.