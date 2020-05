La primera preinscripció online comença enmig de la incertesa

Aquest dimecres comença la preinscripció escolar per al curs 2020-21, la més incerta i imprevisible de totes. D'una banda, perquè és la primera vegada que el tràmit de triar escola i institut es fa per internet per a totes les etapes educatives. I, de l'altra, perquè predir el comportament de les famílies, enmig del sotrac econòmic i emocional de la pandèmia, és més difícil que mai. Fins al 22 de maig, el departament d'Educació preveu gestionar prop de 300.000 sol·licituds de preinscripció, que han de fer els alumnes que comencen l'escolarització (els que van néixer el 2017 i faran P3), els que faran 1r d'ESO en un altre centre, els que volen canviar d'escola o institut i els que són nous a Catalunya i volen accedir per primer cop a qualsevol curs. A finals de mes serà el torn dels ensenyaments postobligatoris (batxillerat i cicles de formació professional), que ja havien fet la preinscripció per internet en anys anteriors.

Aquest tràmit és clau per a les famílies, perquè els permet escollir centre, i per a l'administració, perquè serveix per organitzar els grups i els professors que es necessiten per al curs que ve. I tant per als uns com per als altres és especialment complicat adaptar-se a la nova situació. "Aquest moment ja és prou complex en un estat normal, però el fet de triar l'escola de la teva filla mitjançant uns vídeos o unes fotos fetes amb la millor intenció genera molts dubtes a l'hora de prendre la decisió", lamenta Jordi Palau, en un comentari al mur de participació de l'ARA. El mateix opina la Tanit: "Amb la frustració inicial de no poder veure tots els centres, hem decidit visitar les webs, enviar correus preguntant detalls i assistir a les videoconferències que alguna escola –pública– ha organitzat".

'Tours' virtuals i videoconferències per a les famílies

Els centres també han fet el que han pogut. "Ha estat una mica desbordant i esgotador, perquè hem rebut les instruccions noves fora dels terminis habituals. Ens vam quedar sense portes obertes i n'hem muntat unes de virtuals. No és el mateix, però són moments excepcionals i tots hem de remar", explica Marta Codina, directora de l'Institut Guillem Catà de Manresa. També han programat videoreunions per respondre les preguntes de les famílies. "Aquest any el tema estrella és la preinscripció. Hi havia moltes preguntes de com i quan seria. És una cosa que sempre preocupa i angoixa les famílies i aquest any més, perquè hi havia moltes novetats i incògnites", constata Codina. Des del centre han procurat donar resposta al que sabien i, sobretot, tranquil·litzar els pares.

Així, els han pogut explicar que, si fins ara les famílies presentaven les sol·licituds al centre que escollien en primera opció, ara, i per primera vegada, tot el tràmit es podrà fer online. Com? Caldrà descarregar-se un formulari telemàtic i enviar-lo, juntament amb la documentació necessària escanejada o amb foto, al correu electrònic de l'escola que vulguin en primera preferència. Al Guillem Catà són conscients que "es perdran famílies pel camí". "És que ja no és un tema de bretxa digital, és un problema social. La situació en algunes cases és tan preocupant que potser no arriben ni a fer la preinscripció!", avisa la directora d'aquest institut, que ja preveu que moltes sol·licituds arribaran fora de termini. "L'important és que tothom estarà escolaritzat. Potser ens durà més feina però no hi haurà cap família que es quedi sense plaça", assegura.

Atenció a les famílies amb cita prèvia

De fet, per evitar que aquests casos es perdin, el departament d'Educació ha habilitat uns dies –del 19 al 22 de maig– perquè les famílies que no tenen internet o no saben com fer el procediment online puguin anar als centres a presentar la sol·licitud. Això sí, caldrà demanar cita prèvia trucant o bé per correu. El 22 de maig també s'acaba el termini per enviar les sol·licituds online. Aleshores es comptaran totes les instàncies.

A l'Escola Gayarre del barri de Sants de Barcelona, on fins ara tenien una quinzena de sol·licituds en primera opció, preveuen "un canvi" en les preferències de les famílies. Volen treure partit del fet que ja fa dos anys que la demanda d'escola pública a Barcelona supera la de la concertada, i del profund procés de transformació educativa que estan vivint a través del projecte d'escoles Magnet. "Les famílies són conscients que els projectes de l'escola pública són de qualitat, i també n'hi ha que valoren la diversitat d'una escola com la nostra", explica Salvador Rodríguez, director del centre, just després d'atendre més d'una vintena de famílies en una jornada de portes obertes virtual.

En aquest cas sí que van poder obrir l'escola als pares i mares interessats abans del confinament, però han volgut fer una sessió per resoldre dubtes. "Estem molt contents. Estaven molt interessats en la manera com treballem la qüestió artística, la coeducació, com acompanyem els infants a l'hora de treballar per ambients i per projectes", explica Rodríguez.

Però, més enllà d'aquestes qüestions habituals, entre els docents, i en general en la comunitat educativa, hi ha la sensació que aquest any la preinscripció és més imprevisible que mai. Perquè al fet que sigui a distància i a les dificultats econòmiques sobrevingudes a causa de la pandèmia, cal afegir-hi que hi ha famílies que també tindran en compte altres factors que fins ara gairebé es passaven per alt, com la dimensió de les aules per si cal desdoblar grups el curs que ve o la reacció –molt desigual– que han tingut els centres a l'hora d'adaptar-se a l'educació online.