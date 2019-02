Els primers condemnats per tràfic d’òrgans, en cerca i captura

La història del no segrest del menor interceptat pels Mossos d’Esquadra està relacionada amb un altre cas que es va jutjar a Catalunya. L’octubre del 2016 l’Audiència de Barcelona va condemnar tres membres d’un clan serbi i un col·laborador per haver intentat comprar un ronyó a un indigentrafic organst a qui van acabar apallissant quan es va fer enrere. Era la primera condemna per aquest delicte a tot l’Estat. Però dos anys i mig després de la sentència -que el novembre del 2017 va ratificar el Tribunal Suprem- només un dels quatre condemnats està entre reixes. Els altres tres, que són els membres de la família sèrbia condemnada i un dels quals és el pare del menor localitzat pels Mossos, no han arribat a complir la condemna de fins a set anys de presó que els va imposar el tribunal perquè van fugir abans que la sentència fos ferma. De fet, segons fonts judicials consultades per l’ARA, l’Audiència de Barcelona ha emès una ordre de cerca i captura per tots tres.

Segons la sentència, els tres pròfugs van intentar comprar un ronyó a un indigent a canvi de 6.000 euros per a un dels fills, que estava malalt i necessitava un trasplantament. El clan va pressionar l’home en diverses ocasions i quan es va fer enrere, el van acabar apallissant. La Fiscalia demanava fins a onze anys de presó per als tres familiars del clan i per al col·laborador que va ajudar-los, que era amic de la família i que és l’únic que ara mateix està complint condemna per aquest cas, però finalment el tribunal va fixar una pena d’entre quatre i set anys per als acusats.

100 euros “perquè es calmi”

En la investigació, la policia va intervenir diverses trucades al clan. En una de les converses, entre el fill malalt i el col·laborador condemnat, quan van veure que la víctima començava a dubtar d’entregar-los el ronyó van arribar a assegurar: “Li donarem 100 o 50 euros perquè es calmi i després els hi descomptem dels 6.000”. Tant el patriarca com els dos fills van negar al judici haver ofert diners a la víctima, haver-lo pressionat i haver-lo acabat amenaçant i apallissant. L’únic que van admetre és que el fill malalt va utilitzar la targeta sanitària del germà. De fet, segons un dels acusats, va ser la víctima qui els va oferir el ronyó a canvi de 2.000 euros. Un altre va dir que l’indigent ja “volia fer-se donant” abans de saber que un dels acusats estava malalt “perquè sabia que així li donarien la invalidesa i cobraria una pensió”.

Quan el Suprem va declarar ferma la sentència -el novembre del 2017- el tribunal barceloní va executar l’ordre d’ingrés a la presó però només un dels quatre condemnats la va complir. Es tracta del col·laborador del clan, que va ser la persona que va contactar amb l’indigent a qui la família volia comprar un ronyó. Segons les fonts consultades per l’ARA, després de veure que els altres tres condemnats no havien ingressat entre reixes, va emetre la primera ordre de cerca i captura, que es va prorrogar al febrer de l’any passat. A hores d’ara continua vigent.