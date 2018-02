El principal acusat del crim que va iniciar l'última guerra de clans a la Mina nega els fets

24 de gener del 2016, de matinada. Un membre del clan de Los Baltasares mor dessagnat d'una punyalada en un local del Port Olímpic de Barcelona després d'una picabaralla amb membres dels clans rivals de Los Pelúos i Los Zorros. Poques hores després del crim desenes de famílies properes al presumpte homicida abandonen massivament el barri de la Mina, per por de represàlies. Dos anys després, han tornat tots, excepte els més propers a l'home que aquest dimarts s'ha assegut al banc dels acusats de l'Audiència de Barcelona. La fiscalia demana per a ell 22 anys de presó per haver matat d'una punyalada la víctima. Ell ho ha negat al judici: "Hi va haver una baralla. Només vaig veure una pluja de vidres i em vaig apartar", ha assegurat en referència a la baralla a cops d'ampolla de vidre durant la qual es va produir l'apunyalament.

Segons les explicacions de l'acusat, que no ha entrat gairebé en cap detall, ell només va ser al bar prenent copes. Va marxar quan va veure que començava la picabaralla i es va assabentar de la mort del membre del clan rival l'endemà, quan ja era a casa. Quan va declarar davant del jutge que investigava el cas, l'home es va reconèixer a les imatges de les càmeres de seguretat. Avui ho ha negat i ha assegurat que quan ho va dir va ser per recomanació del seu advocat.

La fiscal no té cap dubte de l'autoria del crim i assegura que el principal acusat era qui va clavar la ganivetada mortal a la víctima. Per això demana per a ell 22 anys de presó. Els altres dos processats, que també han declarat aquest dimarts, només haurien agredit la víctima a cops d'ampolla, però "les ferides que li van provocar no eren mortals", diu la representant del ministeri públic en el seu escrit.

En l'origen de la picabaralla

Només un dels processats ha reconegut haver sigut present a la picabaralla durant la qual es va produir l'apunyalament. Ha explicat que la víctima -que anava beguda- "anava buscant brega" pel local i que es va ficar amb ell perquè portava els cabells llarg i una trena: "Es va cagar amb els meus morts, i això per a un gitano és una cosa molt sagrada", ha dit, i ha admès que li havia propinat un cop de puny a la cara.

El processat ha negat, però, haver participat en la resta de la baralla. Per la seva banda, el tercer acusat se n'ha desvinculat completament: ha dit que va estar tota la nit ballant amb una noia i que quan va veure que la gent marxava corrents del local, va decidir també anar-se'n.