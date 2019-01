“El principal risc no és només el foc, sinó el fum”

Cada dia, 13 incendis als habitatges. És la mitjana dels Bombers de la Generalitat el 2018, que en tot l’any passat van fer 4.616 actuacions per aquest motiu. Però els mesos d’hivern fan augmentar aquesta mitjana, ja que es fan moltes més intervencions al dia pels focs a les cases. Els tres orígens habituals dels incendis als habitatges són la cuina, les sobrecàrregues elèctriques i els aparells de calefacció portàtils; els dos últims s’accentuen a l’hivern, mentre que els de cuina són atemporals. El cap de la secció de prevenció operativa dels Bombers, el subinspector Carles Noguera, explica que els focs per les sobrecàrregues es produeixen per una manipulació del sistema o una mala instal·lació. Es poden generar, per exemple, connectant diversos endolls en un lladre. “Si els elements consumeixen molta electricitat, com les estufes, els endolls s’escalfen i poden arribar a cremar”, amb el perill que el lladre estigui a tocar d’una cortina, un sofà o un cobrellit, alerta Noguera.

Una sobrecàrrega -per tenir la llum punxada-és la principal hipòtesi de la causa de l’incendi que fa una setmana va deixar tres morts i 30 ferits en un bloc de pisos de Badalona. Noguera assegura que la situació que es va viure a Badalona “no és habitual”, encara que avisa que un foc que es considera lleu en un habitatge, a part de l’afectació a les persones per inhalació de fum, “pot obligar a canviar tota la cuina o a fer reformes al pis”. Per aquesta raó, el subinspector dels Bombers assegura que la primera mesura que es recomana per combatre els incendis a les cases són els detectors de fums, que en altres països europeus -com França- són obligatoris: “Permeten que siguem conscients del foc més aviat”. En aquest sentit, Noguera diu que “el principal risc per a les persones no és només el foc, sinó també el fum”.

El subinspector explica que els detectors “fan un senyal acústic molt fort, de manera ràpida, a la fase inicial de l’incendi”. “El fum s’escampa i inutilitza les vies d’evacuació”, afegeix Noguera, que també aclareix com s’ha d’actuar davant un foc. D’entrada, s’ha d’evitar la transmissió del fum: “Si l’incendi comença al pis i no es pot controlar, s’ha de tancar la porta d’entrada per evitar que el fum s’escampi per l’escala”. Si es viu en un pis superior i el foc comença a la part baixa de l’edifici, Noguera deixa clar que si hi ha fum a l’escala el millor és “confinar-se -quedar-se a casa-, tancar tant la porta del pis com les finestres que donen als patis interiors i avisar els bombers”. “Quedar-se a casa és una situació més segura que sortir a una escala plena de fum”, exposa. En canvi, si no hi ha fum a l’escala, es pot utilitzar com a evacuació.

En aquest punt, Noguera alerta que si el foc comença en un pis baix i es deixa la porta d’entrada oberta, “el fum de seguida envaeix tota l’escala”. “És un fum tòxic i calent, que farà que el risc d’intoxicació s’escampi per tot l’edifici”, avisa. A part, si un veí d’un pis superior obre la seva porta, el fum entrarà al seu domicili, i si hi ha elements combustibles la flama es podrà propagar. Per això, el subinspector recomana entrar a la web de seguretat a la llar del departament d’Interior per saber com prevenir els incendis a casa.

Més enllà de les tres causes que acostumen a generar els focs als habitatges, Noguera també recorda que a l’hivern es produeixen els incendis en xemeneies i llars de foc. Si es fan servir amb regularitat, recomana fer-hi una neteja un cop l’any i utilitzar fusta de qualitat.