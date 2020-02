Des que el Consorci d'Educació ha confirmat la presència de fibres d'amiant provinents del sostre d'una nau industrial que limita entre dues escoles de l'Eixample de Barcelona plana una pregunta: ¿és segur que els infants hi facin classe? Les anàlisis, elaborades per una empresa especialitzada, descarten que a l'aire o a la pols acumulada a terra hi hagi restes d'aquestes fibres tòxiques. Amb tot, els experts adverteixen que no es pot subestimar la seva perillositat.

"Evidentment, és una situació molt preocupant per a les famílies, ja que els efectes nocius de l'amiant en la salut són agressius i no hi ha un tractament per combatre'ls", assegura el director del programa de malalties pulmonars intersticials difuses de l'Hospital Clínic, el doctor Jacobo Sellarés. I remarca: "Tota mesura provisional de protecció és important, si bé el més urgent és corregir-ho i retirar el material". Hi coincideix el també pneumòleg Àlvar Agustí, que subratlla que estar en contacte amb l'asbest "mai és una bona idea" malgrat que tot Barcelona estigui plena de teulades de fibrociment.

Si de manera provisional es cobreixen els elements malmesos i s'evita que els nens i nenes s'acostin al material, Sellarés apunta que, en principi, no hi ha cap problema que els menors estudiïn al centre educatiu. Tal com han estat fent fins al moment. "La prioritat és allunyar els alumnes de la font tòxica, l'amiant, i aïllar adequadament els materials per evitar-ne l'exposició", explica el pneumòleg.

Ara per ara, el Consorci ha col·locat unes teles per evitar possibles despreniments. Els experts, en canvi, creuen que un altre tipus de material plàstic, com el retractilat, garantiria millor la cobertura total de la superfície. Tan aviat com sigui possible, la uralita s'ha de retirar mitjançant un protocol d'extracció molt estricte i autoritzat pel departament de Treball.

El risc de les fibres tòxiques de l'amiant, que s'inhalen i es claven al teixit pulmonar molt fàcilment per la seva forma d'agulla, i causen greus malalties en l'aparell respiratori depèn en bona mesura de la vida útil del material i de la quantitat de fibres tòxiques presents en l'aire. També, però, de la proximitat de la persona al material i de si l'exposició és intensa i es prolonga en el temps, segons explica el pneumòleg Àlvar Agustí. En la salut dels infants, però, no hi ha prou literatura científica. "No seria descabellat pensar que fos igual o més perillós: tenen un aparell respiratori immadur, que és encara més vulnerable", explica Sellarés, que apunta que ningú no qüestiona aquesta teoria si es pensa en el tabac. Tots dos són tòxics de tipus A, considerats cancerígens.