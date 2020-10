Sense prioritat política per legalitzar la marihuana

¿Està a favor o en contra que a Espanya es legalitzi la venda de marihuana en determinats establiments i en determinades condicions? I per a l’ús mèdic? Ho va consultar el CIS fa dos anys i la segona pregunta va rebre una resposta molt contundent: el 84% de la població es va mostrar a favor de legalitzar l’ús mèdic de la marihuana i només el 9,2% va dir que hi estava en contra. En canvi, la primera pregunta va evidenciar una divisió perquè el 47,2% va defensar la legalització de la venda de marihuana i el 41,6% ho va rebutjar. Tot i aquest suport social, dos anys després la legalització no està sobre la taula del govern espanyol encara que el fet que Unides Podem entrés a l’executiu havia donat esperances que s’obrís aquest camí.

“Estem en contacte amb tots els partits i intentem tirar endavant la regulació, però a causa de la pandèmia s’està retardant”, reconeix el president de l’Observatori Europeu del Cultiu i Consum de Cànnabis (OECCC), Hugo Madera. “Alguns partits ho han portat als seus programes electorals, com ERC, Podem i Cs. Caldria que actuessin en la mesura de les seves possibilitats”, afegeix. El cert és que formalment no hi ha cap proposta de legalització. El mateix vicepresident segon del govern espanyol i líder de Podem, Pablo Iglesias, va admetre en una entrevista recent a Público que el PSOE no estava convençut de tirar endavant una regulació.

De fet, l’altre debat que tampoc s’ha resolt és quina legalització es vol fer de la marihuana: si integral o medicinal. Madera aposta per una regulació integral, que inclogui tant l’autocultiu per als clubs cannàbics com l’ús industrial de venda i negoci. Però la presidenta de la Unió de Pacients per la Regulació del Cànnabis (UPRC), Queralt Prat, remarca que la legalització medicinal no implica haver de modificar lleis orgàniques, cosa que és necessària amb la regulació integral. “Diuen que Podem prepara una llei, però no hem vist res”, admet Prat, que afegeix que el cànnabis medicinal és “per a persones vulnerables que no tenen cap altra opció”. “És important que el cànnabis tingui una seguretat i qualitat”, demana. Madera també reclama que s’aclareixi sota quins criteris l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) dona llicències per al cultiu del cànnabis.

La llei catalana, tombada

El primer intent per fer una regulació va venir del Parlament de Catalunya, quan l’estiu de fa tres anys va aprovar la llei que establia uns mecanismes de funcionament per als clubs cannàbics. Però al cap de poc el Tribunal Constitucional la va tombar perquè considerava que la llei catalana envaïa competències de l’Estat. Una regulació ha generat altres recels. El director de Projecte Home a Catalunya, Oriol Esculies, demana que hi hagi un consens “en totes les parts” quan es pren una mesura que afecta la salut pública. Esculies recorda que el cànnabis causa un consum problemàtic en adolescents i que cal fer prevenció a les aules perquè els joves tinguin “una actitud més responsable”.