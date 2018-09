Els problemes de seguretat amarguen el final de mandat de Colau

Els problemes de seguretat i incivisme a Barcelona amarguen el tram final del mandat a l'alcaldessa, Ada Colau. Les xifres són preocupants. En total, a la ciutat s'hi cometen una vintena de delictes cada hora i algunes tipologies delictives, com els robatoris amb força a domicilis i en establiments comercials, s'han disparat: han crescut un 31,1% i un 27,8% respectivament respecte al segon trimestre de l'any passat, segons les dades recollides pel ministeri de l'Interior.

Per als grups de l'oposició la petició reiterada de més Mossos a la ciutat que fa el govern de Colau a Interior –i que no obté una resposta positiva– no és suficient. Per això, en la comissió de Seguretat d'aquest dimecres, han coincidit a demanar que es prenguin mesures per revertir la tendència. La comissió ha aprovat també una proposició del PDECat que insta a rellevar Gala Pin com a regidora de Ciutat Vella, que és l'epicentre de la problemàtica. Cs, el PSC i el PP es van sumar a la petició. Els mateixos grups també han aprovat un text del PP per reprovar, un cop més, l'actuació del govern al centre de la ciutat. El debat arriba només uns dies després que algunes entitats veïnals portessin el seu malestar per l'incivisme i la inseguretat a la plaça Sant Jaume.

En nom del govern, el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, ha admès que estan davant d'una "situació no desitjada" perquè pugen "algunes tipologies delictives", però ha assegurat que és una problemàtica comuna a les principals ciutats catalanes i ha insistit en la necessitat de reforçar el cos de Mossos amb recursos humans i materials. Una demanda que, ha dit, fan els mateixos agents, com es va poder veure en la concentració que van protagonitzar un miler de policies dilluns passat. "Nosaltres hem abordat el problema amb els recursos que tenim", ha defensat, i ha posat en valor aspectes com ara que només a l'estiu s'hagin fet més de 190.000 hores extres de Guàrdia Urbana o que, a l'agost, es fessin cada nit entre 25 i 35 detencions per furt al front marítim.

Els grups de l'oposició han coincidit a demanar que el govern municipal prengui mesures que vagin més enllà de la petició d'un reforç dels agents de Mossos. El republicà Jordi Coronas ha recordat, en aquest sentit, que en la seva carta municipal la ciutat té molt de marge de maniobra en matèria de seguretat, i el PP ha demanat veure un govern municipal "proactiu i no "a remolc". La veu discordant l'ha posat la CUP, per mitjà de Maria Rovira, que ha criticat que un govern d'esquerres parli d'un increment de la presència policial com a solució als problemes de seguretat