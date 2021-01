Els professionals de la salut llancen una campanya per promoure la vacunació

Els col·legis de professionals de l’àmbit de la salut de Catalunya han llançat una campanya per promoure la vacunació entre els seus membres. El vídeo, titulat Raons per vacunar-me, recull les veus de 13 representants de nou professions (metges, infermeres, odontòlegs, farmacèutics, veterinaris, psicòlegs, fisioterapeutes, podòlegs i treballadores socials) que fan una crida als sanitaris a vacunar-se quan els arribi el torn previst per les autoritats.

"La vacunació contra el covid-19 és, juntament amb les mesures de prevenció, la millor estratègia de què disposem ara mateix per lluitar contra la pandèmia", expliquen. La campanya busca motivar un sector que juga un paper clau en el repte d'assolir la immunitat de grup. Els professionals de la salut no només administren les dosis sinó que constitueixen un exemple a seguir per a la ciutadania. Les persones protagonistes del vídeo enumeren les raons per vacunar-se contra el virus: "Pel compromís ètic, per la confiança en la ciència, pels pacients que tant han patit, pels companys, per la família, per les persones grans, pels infants o per recuperar l’economia".

La campanya Raons per vacunar-me és una iniciativa conjunta del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el Col·legi de Psicologia de Catalunya, el Col·legi de Podòlegs de Catalunya i el Col·legi de Treball Social de Catalunya.