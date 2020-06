Deixen en llibertat el professor de l'Institut de Calaf investigat per abusos sexuals

El professor de l'Institut de Calaf que havia entrat preventivament a la presó per abusos sexuals a menors ha quedat en llibertat. Segons ha pogut saber l'ARA, l'home de 47 anys i veí de Sant Joan de Vilatorrada va sortir de la presó amb l'obligació de comparèixer al jutjat dues vegades al mes. Els Mossos d'Esquadra van detenir el professor, M.V.A., el 18 de maig per abusos sexuals als seus dos fills. El jutjat d'instrucció de Manresa va decretar el 20 de maig l'ingrés provisional a la presó sense fiança. Però la defensa de l'home va recórrer la decisió a l'Audiència de Barcelona, que aquest dimecres va acordar deixar-lo en llibertat amb la prohibició d'aproximar-se o comunicar-se amb els fills.

El jutjat d'instrucció número 4 de Manresa va enviar-lo a presó perquè s'enfronta a dos delictes continuats d'abusos sexuals a menors, amb penes de fins a 12 anys de presó cadascun, a més d'haver-hi "indicis racionals" dels fets. Encara que l'home tingués arrelament personal, familiar i laboral, el jutge va considerar 0com havia demanat la Fiscalia– que la gravetat de la pena prevista, el risc de reiteració delictiva i el fet que sigui professor justificaven la presó preventiva. Segons el jutjat, la seva dona va declarar que l'abril de l'any passat havia vist com l'home volia fer una fel·lació a un fill i que, arran d'això, l'altre fill –ara major d'edat– va explicar que durant anys també havia patit tocaments, fel·lacions i penetracions per part del pare. Els familiars també havien vist que l'home tenia imatges i vídeos sexuals de menors al seu ordinador.

La defensa del professor va recórrer la decisió del jutjat de Manresa a l'Audiència de Barcelona, on la secció cinquena ha resolt que no cal que estigui a la presó. Segons el tribunal, les declaracions de la dona i el fill davant el jutjat "han donat la sensació de veracitat" sobre els fets. Els dos testimonis han reconegut, davant algunes preguntes, "no poder afirmar que sigui cert el que se'ls demana, quan els hauria sigut fàcil dir el contrari si la seva intenció fos incriminar" l'home, argumenta l'Audiència. "No és raonable la hipòtesi de la defensa que la mare i el fill s'hagin posat d'acord per imputar falsament el seu marit i pare", valora el tribunal, que diu que són declaracions "que mereixen credibilitat".

No existeix "un perill suficient"

Però, en canvi, l'Audiència de Barcelona no comparteix que hi hagi el risc de reiteració delictiva. "No consta que hagi fet actes similars als que se li imputen amb altres menors diferents als seus fills", considera el tribunal, que afegeix que amb la prohibició d'estar en contacte amb els fills "sembla extremadament difícil que pugui repetir les mateixes conductes". Segons el tribunal, no poden "imposar altres mesures, per exemple a l'àmbit laboral, perquè no s'han demanat ni debatut". Per això l'Audiència al·lega que "no existeix un perill suficientment intens que l'acusat cometi nous delictes" per poder justificar la presó provisional, que és una mesura "excepcional".

Davant la nova situació del professor, el departament d'Educació prendrà mesures per evitar que torni a treballar amb menors. Encara que els fets denunciats hagin passat fora de l'institut i l'Audiència valori que "no existeix un perill" de reiteració delictiva, fonts d'Educació expliquen que mentre la investigació estigui oberta s'aplicaran "les mesures cautelars necessàries" per impedir que el docent estigui en contacte amb alumnes. El 2015 es va introduir a la llei de protecció jurídica dels menors que a l'administració educativa no hi poden treballar les persones que han estat condemnades amb sentència ferma en un delicte contra la llibertat sexual. Però en la investigació contra el professor de l'Institut de Calaf no hi ha cap sentència, perquè ara el cas tot just està en la fase d'instrucció judicial.

Abans de la detenció, l'home ocupava el càrrec de cap d'estudis a l'Institut Alexandre de Riquer de Calaf. Quan el departament va tenir constància de la denúncia "per uns fets que van passar fora del centre", va apartar-lo del càrrec. L'home treballava a l'Institut de Calaf des del curs 1997-1998, on havia sigut coordinador de batxillerat i coordinador pedagògic i actualment ocupava la responsabilitat de cap d'estudis. El professor, llicenciat en química per la UAB, feia classes de física i química al centre. També havia format part del grup de tutoria de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la UAB.

Canal de contacte amb els alumnes

Segons Educació, quan l'Institut de Calaf va saber que havien denunciat el professor per abusos sexuals a menors, es va activar el protocol i es va comunicar als serveis territorials de la Catalunya Central. A part de cessar-lo com a cap d'estudis, la direcció dels serveis territorials va contactar amb la Fundació Vicki Bernadet, com acostuma a fer en casos de delictes de violència sexual, per acompanyar el centre i les famílies. En aquest procés, dilluns es va fer una reunió virtual amb les famílies, i l'institut ha establert un canal de contacte per si un alumne o una família vol informar d'alguns fets relacionats amb el professor. Educació de moment no ha donat detalls de si ha rebut denúncies a través del canal que s'ha obert.