Un professor barceloní amb antecedents, condemnat a 6 anys i mig per haver abusat d'un alumne a Tossa de Mar

Un professor barceloní amb antecedents per pederàstia ha sigut condemnat a 6 anys i mig de presó per haver abusat sexualment d'un alumne a Tossa de Mar. L'Audiència de Girona ha condemnat el docent, Agustín Vadillo, per haver abusat del menor i haver-li fet fotografies pornogràfiques mentre dormia.

Els fets es remunten a l'agost del 2016. Segons ha reconegut el professor al judici, es va guanyar la confiança de la mare del menor i va passar almenys una nit al seu apartament de Tossa de Mar (Selva), on van tenir lloc els tocaments. Aleshores, el menor tenia 11 anys i havia sigut alumne seu en una escola de Mollet del Vallès entre el 2014 i el 2016. El docent havia estat condemnat el 2005 a Saragossa per haver abusat d'un altre menor, però, tot i això, va continuar exercint.