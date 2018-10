Els professors de la Universitat de Barcelona tornaran a fer vaga per reclamar unes condicions laborals millors

La secció sindical Transformem UB, integrada per COS, CGT i l'assemblea de professorat Reclamant, ha convocat vaga de professorat laboral i funcionari el pròxim 25 d'octubre després que ho hagin decidissin en una assemblea. Des de Transformem UB reconeixen que s'ha constituït una taula de negociació, però critiquen que des que van fer quatre jornades de vaga el maig passat no s'han fet avenços en la negociació d'aspectes clau.

Algunes de les principals qüestions són la millora del salari dels professors associats, l'elaboració de plans d'estabilització per a la plantilla docent, el reconeixement dels falsos professors associats o la retirada de l'aplicació del PDA (plans de dedicació de la docència), que amplia les hores lectives dels professors.

Des de Transformem UB també es reclama el reconeixement de l'existència de contractes fraudulents amb relació a la figura del professor associat, ja que consideren que fan tasques "estructurals". La secció sindical també demana que es facin "plans d'estabilització" per al professorat que actualment pateix "un camí d'espines" per consolidar la seva trajectòria professional a la universitat després d'anys de dedicació.

Entre les reivindicacions també destaca la no aplicació de la normativa del PDA, que preveu augmentar les hores lectives del professorat en detriment de les de recerca, o una solució per millorar la situació dels predoctorals. La definició d'una relació dels llocs de treball també és una reivindicació històrica del comitè, per tal de tenir clares les necessitats de personal de la UB i les tasques que se'ls demana, un document que segons el membre del comitè d'empresa Gerard Horta, des de la Universitat, encara "està en procés" després d'anys de peticions.

La convocatòria de vaga del 25 d'octubre vinent va dirigida, doncs, a tot el professorat laboral, professorat associat i professorat funcionari; és a dir, uns 5.600 docents. El mateix dia 25 a la tarda, a l'Edifici Històric, se celebrarà una assemblea de professors d'altres universitats per començar a traçar una estratègia conjunta.

Per a Horta, la situació actual és el resultat d'un procés de "mercantilització" i "destrucció" del model d'universitat pública vigent fins fa uns 15 anys, conseqüència, entre altres coses, d'"infrafinançament vergonyós".