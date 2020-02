Els professors de matemàtiques avisen del "retrocés" de prohibir les calculadores a la selectivitat

Quan falten pocs mesos per a la selectivitat, les proves d'accés a la universitat (PAU) ja han viscut la primera polèmica. Els professors de matemàtiques denuncien que l'organisme que gestiona les proves, el Consell Interuniversitari de Catalunya, ha prohibit les calculadores gràfiques, malgrat que formen part del currículum de batxillerat i que fa 25 anys que estan permeses. "Aquesta decisió bloqueja els avenços que hem fet fins ara i suposa un retrocés respecte a altres països", afirma a l'ARA Bernat Ancochea, president de la FEEMCAT, la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya. Fonts de la secretaria d'Universitats i Recerca consultades per aquest diari asseguren que no hi ha cap canvi previst en aquest sentit per a aquest any. En anteriors convocatòries ja es deixava clar als estudiants que es pot fer servir calculadora, però que no s'autoritzava "l'ús d'aquelles que puguin portar informació emmagatzemada, que puguin transmetre-la, que siguin gràfiques o que puguin fer càlculs simbòlics".

El debat ve de lluny, i ja fa temps que es parla dels límits a l'hora utilitzar calculadores en els exàmens de la selectivitat. Davant d'aquest panorama, en un comunicat la Federació reivindica les calculadores, així com els ordinadors, tauletes o mòbils, com a "eines de treball habituals a l'aula que contribueixen a millorar la manera d'ensenyar i aprendre les matemàtiques". De fet, diuen que els currículums de primària, ESO i batxillerat insten a fomentar l'ús de les tecnologies, i denuncien "la contradicció" que a la prova "més important", com són les PAU, "s'exclogui el que s'ha promogut al llarg de tota l'escolarització". "Ens sembla incoherent que després de tants esforços materials i humans s'acabin prohibint les calculadores per tornar a les proves tradicionals del segle passat", afirmen els professors.

Els docents avisen que canviar les regles del joc els obliga a ells a "adaptar-se al model de les PAU" i, per tant, a preparar de manera diferent els seus alumnes. "Si l'ús de les calculadores gràfiques pot provocar un falsejament dels nivells assolits pels alumnes, aquest fet ens hauria de fer pensar en la manera com s'estan avaluant les competències matemàtiques. Més que prohibir, seria més encertat revisar el tipus de prova d'avaluació que s'està utilitzant", argumenten.