Se suspèn el transport escolar per demà "de manera generalitzada" a causa de les nevades

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha prohibit la circulació de camions a totes les carreteres catalanes a partir de les 16.00 h d'aquest dimarts a causa de la nevada que caurà les pròximes hores. La mesura, que és excepcional, s'allargarà tot avui i es preveu que demà la restricció es pugui aixecar en funció de l'afectació per la neu.

Paral·lelament, Protecció Civil ha suspès el transport escolar per aquest dimecres "de manera generalitzada" i ha demanat que s'eviti substituir-lo per transport privat en les zones més nevades. En aquest sentit, el director general de l'ens, Joan Delort, ha avisat que "molts centres educatius demà no tindran una activitat lectiva normalitzada" però ha assegurat que sí que compliran la funció d'acollida per als nens que hi vagin.

Per altra banda, els centres de salut activaran un protocol de re-programació de visites per les persones que no puguin desplaçar-s'hi demà. Així, les persones que demà no puguin anar al centre corresponent s'hi hauran de posar en contacte per demanar un altre dia de visita. Alhora, el telèfon 061 es reforçarà per atendre les consultes de persones que tinguin dubtes sobre si han d'anar a urgències.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha advertit que la nevada serà intensa a partir d'aquesta nit i al llarg de demà arreu del territori.

"És la primera vegada que es pren una mesura general d'aquest tipus per prevenir mals majors" com ara accidents greus, ha reconegut la directora del SCT, Eugènia Domènech. "No s'allargarà la restricció [que afecta els camions de més de 7.500 quilos] més enllà del que sigui necessari", ha afegit Domènech, que ha alertat que les últimes hores s'han produït situacions complicades a la C-17 i i a l'Eix Transversal (C-25), on aquesta matinada una desena de conductors s'han quedat atrapats per un camió que s'ha accidentat. "Hem de minimitzar el risc i demanem als conductors que no en tinguin necessitat que no surtin a les carreteres", ha reclamat Domènech.

El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha destacat que les afectacions hi són "per a tothom que pugui sortir a la xarxa viària". "Encara que es portin cadenes, els gruixos de neu poden impedir la mobilitat", ha avisat Delort, que ha apostat per utilitzar el transport públic. "Cal adoptar mesures de caràcter excepcional", ha subratllat, i ha recordat que les últimes hores les afectacions s'han centrat a les comarques gironines i de la Catalunya Central.

Nevada fins a la cota zero

"Hem emès avisos de perill perquè entre les pròximes 30 i 36 hores la nevada pot afectar bona part de Catalunya", ha avançat el cap de predicció meteorològica de l'SMC, Santi Segalà. L'SMC ha pronosticat que entre aquesta nit i demà els gruixos de neu poden ser de 0 a 2 centímetres al litoral i de 2 a 15 centímetres a l'interior i a la depressió central de Catalunya, però al Prepirineu i al Pirineu hi poden caure entre 30 i 50 centímetres de neu. Tot i això, Segalà ha destacat que dimecres, quan acabi el dia, la nevada quedarà restringida al Prepirineu i al Pirineu. "La neu arribarà a la cota zero" en aquest episodi, ha advertit Segalà.