“La prohibició a les voreres està bé si es fan més carrils”

Un home de mitjana edat pedala pel carril bici del carrer Urgell i, a l’arribar al pas de vianants de la cantonada amb Diputació, baixa de la bicicleta i la porta caminant al seu costat durant uns metres. “Fins ahir pedalava per la vorera, però ara ja no es pot”, explica el Xavier Castells, de 48 anys, després de treure’s la mascareta que el protegeix contra la contaminació de l’aire.

En efecte, des que va començar el 2019 les bicicletes ja no poden circular per les voreres de menys de 5 metres d’ample, després d’una moratòria que permetia fer-ho durant uns mesos en les que fan 4,75 metres. Per les de més de cinc metres només hi podran circular si no hi ha carril bici. Aquests 25 centímetres de diferència afecten la majoria de voreres de l’Eixample i Sant Martí. La normativa tindrà com a excepcions els horaris nocturns i les persones que acompanyin menors de 12 anys en bicicleta. El Xavier sap que, durant aquest primer mes, la Guàrdia Urbana només multarà les infraccions més greus i que a la resta només els avisarà. “Però així ja vaig acostumant-m’hi i agafant l’hàbit -aclareix-. La mesura em sembla bé sempre que vagi acompanyada de la creació de més carrils bici”, conclou abans de caminar per la vorera els últims 50 metres fins a casa seva.

Alguns són més crítics amb la nova normativa, com la Nanami, de 18 anys, que cada dia baixa des de l’Eixample fins a la Barceloneta i creu que “no hi ha prou carrils bici” per no anar per la vorera. Calcula que perdrà cinc minuts en el trajecte caminant. Denuncia haver rebut “insults molt forts” en una ocasió per pedalar per la vorera quan encara estava permès. Ho explica poc després de deixar la seva bici perquè l’hi reparin, i el responsable de la botiga, l’Adrián, intervé en la conversa abans de fer una ullada a la bicicleta. “Tots som vianants, cal més sentit comú que normatives. Perquè llavors prohibiríem als vianants caminar amb els telèfons mòbils, perquè no veuen les bicis per culpa d’això”, reflexiona. I afegeix que “moltes vegades creuen per fora dels passos de zebra i apareixen de darrere dels contenidors”. L’Anna, que és vianant i veïna del barri, creu que “les bicis no han d’anar per les voreres” i explica que algunes amigues seves han sigut atropellades, tot i que reconeix la seva part de responsabilitat en els riscos quan es tracta de creuar: “De vegades, sobretot en carrers com Urgell, que són d’un sol sentit per als cotxes però on el carril bici és de dos sentits, creuo en vermell pel pas de zebra i no els veig venir. Un dia m’atropellaran i serà culpa meva”.

Una font interna de la Guàrdia Urbana afegeix com a visió crítica que carrers com el passeig Maragall, l’avinguda de Madrid i la ronda de Dalt no estan preparats per a aquesta normativa, i que les bicis haurien de poder-hi circular per les voreres. A més, també apunta a la mala sincronització d’alguns semàfors amb la velocitat de les bicicletes.