La nova promoció de mossos, policies locals i bombers continua el curs a casa sense pràctiques

El covid-19 també ha afectat l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), on es formen la nova promoció de mossos d'esquadra, policies locals i bombers. El 12 de març, el mateix dia que el Govern va anunciar que tancava escoles, instituts i universitats per frenar el coronavirus, l'ISPC va aturar la seva activitat presencial i el servei de residència per a alumnes. Des d'aleshores el curs ha continuat des de casa, on els aspirants segueixen les classes teòriques però sense poder fer pràctiques. L'ISPC ha preparat material telemàtic fins a l'1 de maig amb la idea de recuperar llavors la normalitat, segons explica a l'ARA la seva directora, Montserrat Royes. Però això dependrà de l'estat d'alarma, i Royes admet que la durada del confinament pot allargar la graduació dels alumnes. "No serem irresponsables. Sortiran quan estiguin ben preparats", afegeix.

A l'ISPC hi ha l'Escola de Policia i l'Escola de Bombers i Protecció Civil. També s'hi fa el grau de seguretat com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona (UB). En tots els casos, les classes a les instal·lacions de Mollet del Vallès han quedat anul·lades fins a nou avís. En el grau de seguretat l'ISPC aplica els criteris que marca la UB, però a l'Escola de Policia i de Bombers ha decidit que, mentre duri el confinament, la prioritat és avançar les assignatures teòriques. Des del dimarts 17 de març, els 700 aspirants a mossos i els 742 a policies locals fan les classes a través de l'ISPC en xarxa, que és l'eina que ja existia per als continguts en línia. "S'han penjat documents i audiovisuals i els alumnes fan videoconferències amb els instructors i tutors", explica Royes.

Però des de la distància no es pot fer una part molt important de la seva formació: les pràctiques. "Ara fan totes les assignatures teòriques perquè només els quedin les pràctiques", explica Royes. Els aspirants a mossos i a policies locals hauran de fer pràctiques d'armament i tir, de defensa personal i de simulacions de situacions en què han d'intervenir. "Això no ho podem fer de manera telemàtica", reconeix Royes. L'ISPC treballa amb la idea de reprendre l'activitat habitual al maig si les mesures del confinament ho permeten, tot i que la seva directora remarca que tenen alumnes de tot Catalunya i que s'ha de garantir que tothom pugui desplaçar-se. Si la previsió es compleix, els futurs agents podrien ser al carrer "a l'estiu", quan començarien a treballar uniformats en període de pràctiques.

De fet, els 700 aspirants a mossos i els 742 a policies locals van començar el curs a mitjans de novembre, un mes després del que és habitual –acostumava a ser a l'octubre–. Això ja va fer que es reestructurés el calendari per acabar a finals de juny –abans s'acabava a principis de mes–. Malgrat tot, la repercussió del covid-19 ha fet que ara es torni a replantejar. La idea és que els exàmens finals siguin presencials i Royes deixa clar que, abans de poder-se graduar, els alumnes hauran d'haver completat les pràctiques a l'Escola de Policia. "Si cal treballar a l'estiu es farà", diu.

L'afectació als aspirants a bombers

En el cas de l'Escola de Bombers, Royes explica que el 25% del curs ja es fa en línia i que s'ha aprofitat l'estat d'alarma per avançar aquesta part, que acostuma a durar un mes. La idea és que els 250 aspirants a bombers de la Generalitat –que van començar les classes al gener– puguin completar els continguts teòrics mentre duri el confinament, de manera que si a partir del maig l'ISPC pot recuperar la normalitat, "no hagin d'alterar el curs", segons Royes. Llavors els alumnes continuarien amb les pràctiques.

Però, a l'espera que es concreti si s'allarga l'estat d'alarma, tant els Mossos com els Bombers han aturat pel coronavirus els processos de selecció per incorporar nous efectius. La directora de l'ISPC admet que això també repercutirà en el pròxim curs. "Pensàvem que la promoció de policia comencés a l'octubre però, si ara no es fan les proves i després no s'han pogut acabar, ens haurem d'adaptar", reconeix Royes.