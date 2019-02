Els promotors presenten un recurs contra la mesura de Colau per garantir habitatge social

Els promotors, constructors i propietaris es revolten contra la mesura aprovada per l'Ajuntament de Barcelona que obliga a reservar el 30% dels pisos nous a la ciutat a habitatge social. Han presentat un recurs contenciós administratiu en el qual al·leguen que ni la llei estatal ni la catalana habiliten el govern d'Ada Colau a regular en aquesta matèria. La mesura promoguda pel consistori va ser aprovada per la subcomissió d'urbanisme de Barcelona al desembre.

El recurs del sector sosté que la modificació del Pla General Metropolità que estableix que s'ha de destinar un mínim del 30% de les noves promocions a pisos socials en edificacions de més de 600 metres quadrats "atemptaria contra les condicions bàsiques del dret a la propietat dels propietaris d'aquests tipus de sòl". A més, alerten que aquest canvi "disminuiria un 26% el valor mitjà del sòl".

La queixa la subscriuen la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i l'Associació d'Agents Immobiliaris de Barcelona.

Promotors i constructors han lamentat en un comunicat que les tensions grans que viu el sector de l'habitatge són fruit d'un "greu desequilibri" entre una oferta molt reduïda respecte a la demanda creixent i a una "absència de polítiques públiques ben dissenyades i dotades econòmicament". El sector proposa en un comunicat que augmenti la inversió pública per "estabilitzar el mercat i facilitar l'accés a l'habitatge". Han subratllat que el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge recull que l'àrea metropolitana de Barcelona té un potencial de reserves de sòl per construir més de 73.000 habitatges protegits, una mesura que el sector ha considerat "imprescindible" per garantir l'oferta d'habitatge assequible.

Sanz defensa la mesura

La tinent d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, ha defensat la mesura implantada per l'Ajuntament en un entorn de "necessitat imperiosa d'habitatge públic i assequible" a la ciutat. Malgrat que respecta el dret del sector a recórrer la decisió, ha insistit que l'exigència de reservar el 30% de les promocions a pisos socials "és compatible i no minva la capacitat de fer negoci dels promotors".

"El que fem és corresponsabilitzar el sector privat", ha insistit Sanz, que ha afegit que li agradaria veure uns promotors, constructors i propietaris compromesos perquè Barcelona sigui una ciutat on poder viure i no una ciutat "que només es puguin pagar uns quants". "Cal garantir el dret a l'habitatge perquè no s'expulsin veïns i per frenar l'augment desproporcionat del lloguer", ha explicat la tinent d'alcalde, que ha afegit que el govern municipal està tranquil i segur de tots els informes jurídics i econòmics que avalen el canvi al pla metropolità que ha permès implantar la mesura del 30%.