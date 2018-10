Els promotors dels 'pisos rusc' no s'arronsen, tot i la falta de llicències

Els promotors del projecte dels 'pisos rusc', que amunteguen habitacles de 2,6 metres quadrats i comparteixen espais comuns com la cuina i la sala d'estar, no s'arronsen tot i la falta de permisos per tirar endavant la iniciativa de manera legal. L'Ajuntament de Barcelona va aturar, el 21 de setembre, les obres que estaven fent en un local del carrer Constitució, al barri de la Bordeta, perquè no disposaven de la llicència necessària i va deixar clar que aquesta mena de projectes, que no s'ajusten a la llei del dret a l'habitatge, no aconseguirien "mai" la llicència municipal. Però Haibu 4.0, que és qui impulsa el projecte, diu que està preparant tres espais més a Barcelona per obrir-los com a 'pisos rusc' i, de fet, aquest cap de setmana ja ha habilitat un local a l'Hospitalet per ensenyar com són aquestes càpsules. El local de l'Hospitalet tampoc disposa del permís municipal per fer d'exposició i el consistori, que hi va enviar la Guàrdia Urbana el mateix dissabte, remarca que no es pot obrir al públic.

Avui, a més, el local de la Bordeta ha rebut la visita d'un grup de veïns que, convocats pel Grup d'Habitatge de Sants i sota el lema 'No som abelles', ha protestat contra el que considera un "insult" per a les persones que estan patint la crisi de l'habitatge. Els veïns han ocupat l'espai i han demanat més contundència a l'equip de Colau contra aquest tipus d'iniciatives: l'han instat a precintar el local–el consistori només el precintarà si s'incompleix l'ordre d'aturar les obres–. Un dels responsables del projecte, Marc Oliver, s'ha acostat fins al local per parlar amb els veïns i intentar convèncer-los que la iniciativa "no és especuladora" i que es tracta d'una solució més digna que compartir llitera en un alberg perquè l'habitacle, com que és tancat, dona més intimitat.

De fet, a l'exposició de l'Hospitalet ja es mostren dues mides de cabines i la més gran, de 2 metres d'alt, 2,40 metres d'ample i 3 metres de llarg, sí que s'ajusta, segons remarquen els seus promotors, al que recull la llei per ser considerat habitació, perquè té més de cinc metres quadrats de superfície útil.

A Sants no tolerarem que ens tanquin a písos infrahumans! Avui hem aturat dos desnonaments i tambe paralitzarem les obres. No a la colmena, #NoSomAbelles ! pic.twitter.com/qNUsa0niPq — Grupd'HabitatgedeSants (@GHabitatgeSants) 8 d’octubre de 2018

Segons Haibu 4.0 –que no està constituïda oficialment com a empresa ni té cap marca registrada–, la idea és que les persones que visquin en aquests habitables hi facin estades curtes que els serveixin per estalviar. En un 'pis rusc', el preu mensual és de 200 euros i inclou totes les despeses. De moment, no detallen on se situen els tres locals que volen habilitar a Barcelona. Els tres, asseguren, els els han cedit, mentre que el de la Bordeta és de compra i el de l'Hospitalet de lloguer. Lamenten que l'Ajuntament de Barcelona hagi sigut tan contundent contra la iniciativa sense haver-los visitat. "Estem intentant explicar el projecte però no ens han donat l'oportunitat de fer-ho", asseguren.

"No es pot desenvolupar perquè és il·legal, perquè l'infrahabitatge i l’amuntegament no estan recollits a la llei i no tenen paraigua legal", va defensar la tinent d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, en el moment d'aturar les obres del primer local. I el consistori no s'ha mogut ni un pam d'aquesta posició. Tampoc ho han fet els responsables del projecte, que tenen previst obrir tres locals més tot i que no disposin de cèdula d'habitabilitat.