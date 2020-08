La propagació del virus s’accelera a menys d’un mes per a l’inici de curs

Ni a Espanya ni a Catalunya s’estan fent les coses del tot bé a l’hora d’aturar la propagació del coronavirus. Allà on augmenta la transmissió i es prenen mesures de contenció únicament s’aconsegueix estabilitzar la corba, però no s’arriba a doblegar. Per exemple, a Barcelona fa dies que la xifra de contagis no es redueix malgrat les restriccions desplegades. I tant l’Aragó com Madrid, després de setmanes de creixement epidemiològic, encara no han arribat al pic. Els experts són clars: cal conscienciació social.

A menys d’un mes de l’inici de curs, un dels moments considerats crítics per la possibilitat que les escoles es converteixin en nuclis de contagis intrafamiliars, la tendència a l’alça que impera a Catalunya i l’Estat és perillosa. Així ho van alertar ahir les màximes autoritats en la gestió del covid-19, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. Tots dos, en compareixences quasi simultànies, van enviar un missatge molt contundent: “Hem de reduir la interacció social”. En definitiva, els epidemiòlegs van apel·lar a la consciència ciutadana per abaixar la corba abans que arribi el mes de setembre. Un objectiu ambiciós i complicat atesa l’acceleració en alguns territoris a escasses quatre setmanes vista. “Les coses així no van bé”, va alarmar Simón. “Hi ha diversos brots arreu del país que ens deixen en una situació similar a la de fa 15 dies”, va reconèixer Argimon.

En el cas de Catalunya, no es constata una millora significativa. El secretari de Salut Pública va insistir en un toc d’alerta a la població: hi ha risc de retrocés a Catalunya si la gent no pren consciència de la necessitat de reduir la socialització per evitar els contagis. La majoria de les infeccions -va dir Argimon- es donen en l’entorn proper, siguin brots familiars o entre amics, i alguns d’ells en espais d’oci.

“Cal seguir fent un esforç col·lectiu: és imprescindible doblegar la corba perquè, si no, augmenten els casos i complicarem la situació”. I va afegir: “Ja ho hauríem d’estar fent i encara no ho hem aconseguit”. I les dades sostenen aquesta anàlisi. El risc de rebrot al conjunt del país va elevar-se 10 punts respecte a dijous i va situar-se en 157,88. A partir de 100 es considera que un territori entra en fase d’acceleració i, fins i tot, hi ha transmissió comunitària.

Argimon va admetre preocupació pels focus declarats a Reus -amb 22 brots actius-, la Seu d’Urgell i els dos Vallesos. Per comarques, només set tenen un risc de rebrot baix, quatre menys que en l’última actualització: l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Solsonès, el Moianès, el Ripollès, el Priorat i el Pallars Sobirà.

Salut intensificarà els tests massius a Granollers, Canovelles i les Franqueses del Vallès. Els tests comencen avui mateix i la convocatòria està adreçada a 20.000 residents. Es preveu que es puguin arribar a fer un total de 1.000 PCR al dia. La conselleria va anunciar que estendrà l’estratègia de diagnòstic massiu “allà on es detecti un creixement de la transmissió”. “Nosaltres redoblarem els cribatges on calgui, però també cal que la ciutadania acompanyi” amb les seves actituds, va assenyalar Argimon.

Madrid notifica un terç dels casos

En l’àmbit estatal la dinàmica és preocupant: en els últims set dies hi ha hagut 35.582 contagis i 122 morts, segons el ministeri de Sanitat.

L’Aragó i la Comunitat de Madrid són les comunitats autònomes amb més defuncions, i Madrid lidera també el nombre de nous contagis amb un terç del total.

El director del Centre de Coordinació d’Emergències i Alertes Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, va enviar ahir un avís clar i contundent: “Les coses no van bé”. Tot i que el nombre d’hospitalitzacions (un 4% dels infectats) i de morts (un 0,4%) han disminuït respecte als mesos més tràgics de la pandèmia, durant la primavera, Simón va ser clar i va recordar que mentre la transmissió no freni, no s’ha esvaït el perill. “El 4% d’ingressats si hi ha 1.000 casos són 40, però el 4% de 100.000 contagiats són 4.000”, va exemplificar, en referència a què pot comportar l’increment sostingut dels casos. Si fins ara els rebrots no han suposat que la pandèmia estigui “fora de control” a l’Estat ha estat perquè l’evolució ha sigut “molt particular” i s’han anat disparant en comunitats concretes per després estabilitzar-se.

L’epidemiòleg va entonar el mea culpa i va plantejar que “potser” els seus missatges fins ara no han sigut prou contundents. Es va adreçar als joves perquè en ocasions “generen algun cas a la família” i, fins i tot, ahir Simón va fer una crida als influencers de les xarxes perquè difonguin missatges que fomentin mesures de protecció com l’ús de la mascareta i evitar aglomeracions. “Entenc que la gent vulgui sortir de festa, però hi ha maneres i maneres de fer-ho”, va dir.