La propera matinada, canvia l'hora: com t'afectarà?

Si encara utilitzes un rellotge de busques, aquesta nit caldrà avançar-lo una hora. A les dues de la matinada passaran a ser les tres, per adaptar-se a l'horari d'estiu i aprofitar més hores de llum durant al dia. La primera conseqüència del canvi horari és que la propera nit dormirem una hora menys si ens volem llevar el diumenge a l'horari habitual.

La Comissió Europea vol eliminar el canvi d'hora. La proposta fa mig any que està sobre de la taula, però de moment l'estat espanyol no ha arribat a cap conclusió sobre com aplicar-ho i de moment mantindrà el canvi horari tant al març com a l'octubre.

Com t'afectarà el canvi horari?

El punt de discòrdia del ritual bianual del canvi d'hora són els possibles efectes que pot tenir en la salut. La plataforma Reforma Horària ha reiterat diverses vegades que la millor opció per als ciutadans i el seu benestar "emocional i motivacional" passa per mantenir l'horari d’hivern (GMT+1). És a dir, que el dia comenci abans.



Canvi d'hora: a favor o en contra?

No hi ha resultats concloents sobre els efectes en la salut del canvi horari, però els experts sí que apunten que afecta la població més sensible -els infants i les persones grans- en forma d'insomni, somnolència, irritabilitat o marejos. Per contra, també es defensa els beneficis de poder aprofitar la llum solar fins al vespre.

És una mesura d'estalvi?

Un dels arguments a favor de l'horari d'estiu és l'econòmic. D'entrada, que la llum solar s'allargui fins al vespre sumat a la bonança climàtica de la primavera i l'estiu afavoreix el consum i les passejades. L'altre és que amb més hores de llum, es consumeix menys electricitat.

L'Institut per la Diversificació i l'Estalvi Energètic fixa l'estalvi en el consum energètic a Espanya en un 5%. A nivell domèstic, de mitjana les factures disminueixen uns sis euros per llar, i l'impacte seria més gran en el cas de la indústria o la il·luminació pública.



Serà l'últim canvi d'hora?

Tot i la proposta de la Comissió Europea per abolir el canvi horari, aquesta no serà l'última vegada que toquem els rellotges. A l'octubre, tornarem a passar a l'horari d'hivern, perquè Espanya encara no ha arribat a una conclusió sobre quina proposta aplicar.

Espanya mantindrà el canvi horari: el comitè d'experts no arriba a cap conclusió després de mig any d'estudi

De fet, el govern espanyol ha decidit tirar la pilota endavant fins al 2021, el límit que s'ha donat Brussel·les per fixar l'horari d'estiu o el d'hivern.