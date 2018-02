Un propietari vol apujar el preu del lloguer a 140 famílies en funció del sou

Les negociacions per evitar l’expulsió de 140 famílies d’un bloc de Sant Joan Despí continuen a contrarellotge. Els primers lloguers s’esgoten d’aquí un mes i l’empresa propietària planteja apujar-los el preu entre un 40% i un 100%. Des que es va iniciar el conflicte, fa dues setmanes, l’empresa gestora i la comunitat de veïns s’han reunit en dues ocasions sense cap acord profitós. Les famílies, moltes d’elles joves i amb fills, no poden assumir el nou cost.

Si la primera proposta de la promotora, Medasil Desarrollos SL, comportava aplicar un increment del lloguer indiscriminat, la segona planteja apujar el preu de manera gradual en funció dels ingressos, és a dir, retardar l’encariment a les llars més modestes. Els afectats es reuniran avui, però des del Sindicat de Llogaters ja els han recomanat que no entreguin cap nòmina. Segons destaca Òscar Blanco, membre del Sindicat de Llogaters, això suposaria “cedir a l’especulació i desfer la unitat del col·lectiu”.

Els afectats estan convençuts que la unió veïnal és fonamental per a les negociacions i l’opció d’arribar a ocupar els habitatges on ara estan vivint pren cada cop més força. Així ho certifica Julio Jiménez, el portaveu del bloc de pisos afectat, que reivindica la voluntat comunitària d’acceptar “un increment raonable”, però no “un abús salvatge”.

El 14 de març vencen els primers contractes de la comunitat i, davant la incertesa, la consigna és seguir pagant el mateix lloguer, que oscil·la entre els 580 i els 900 euros segons el pis, al mateix destinatari. En el cas que Medasil rebutgi el pagament, segons Jiménez, “l’opció més factible” és presentar l’ingrés als jutjats, davant de notari, per demostrar “la voluntat de compliment en el pagament”.

L’alcalde la ciutat, Antoni Poveda, s’ha implicat en les demandes dels ciutadans enviant una carta a l’administradora de finques i reunint-se amb la comunitat. A l’escrit, al qual ha tingut accés el diari ARA, remarca la seva posició “al costat de les reivindicacions legítimes dels veïns i veïnes” i critica un “augment molt superior al del cost de la vida (IPC) els últims 5 anys”.

Tot i així, des del sindicat assessor destaquen “la influència limitada” que tenen els governs municipals en aquest tipus d’operacions immobiliàries. Més encara quan l’edifici pertany a Pyrenees Acquisitions LTD des del desembre del 2016. Aquesta entitat està controlada en la seva totalitat per una subsidiària del grup bancari Goldman Sachs.