Un propietari denuncia que una "màfia" ha ocupat un bloc i està expulsant la resta de llogaters

"Van entrar d'un dia per l'altre, justament en un dels pisos que estàvem a punt de llogar. De fet, l'inquilí ja hi havia deixat moltes de les seves pertinences, jo mateix el vaig ajudar a fer el trasllat". Així comença el relat de Josep Maria Portavella, el fill d'un matrimoni gran, propietaris de tot un bloc al carrer Comtal de Barcelona on, des del 15 de juny passat, s'han instal·lat uns ocupes il·legals. Des d'aleshores assegura que ha viscut un malson. L'endemà mateix que el llogater nou portés al pis alguns mobles i electrodomèstics, el manobre que havia de deixar el pis a punt per al nou inquilí ja no va poder accedir a l'immoble amb la clau que li havien deixat per fer les petites obres. El pany estava canviat.

Segons el relat del propietari, al pis s'hi han instal·lat com a mínim una dotzena de persones amb quatre menors d'edat, tal com avançava ahir el digital Crónica Global. El propietari, alertat pel manobre i la resta de veïns del bloc, va posar una denúncia l'endemà mateix de l'ocupació i va visitar l'immoble acompanyat d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra. Encara no havien passat 48 hores, però el propietari assegura que els agents li van dir que no podien fer res per desallotjar els ocupes perquè al pis hi havia almenys una parella amb fills menors.

"Des d'aleshores [15 de juny] la situació ha anat cada vegada a pitjor", relata Portavella, que assegura que les persones que han ocupat el pis no són una família vulnerable i que ni ell ni la seva família són cap gran fons inversor, ni tan sols cap gran rendista. "Els lloguers d'aquest bloc, que és una herència de l'avi i que ha costat molts esforços econòmics a la família per mantenir-lo durant tots aquests anys, es destinen com a ingressos dels meus pares, que no tenen pensió", explica angoixat a l'ARA Portavella. El fill d'aquests propietaris assegura que els ocupes actuen com "una màfia", amb amenaces, episodis molt violents, insults, agressions homòfobes i fins i tot apunten que podrien estar fent el tràfic de drogues.

La situació és tan límit que, en només un mes, tres de les famílies que vivien al bloc ja han marxat, explica Portavella. I als altres dos pisos hi han posat alarmes per protegir la resta d'inquilins. "Els veïns ens van alertar que hi havia crits i baralles; que llancen plats i menjar pel celobert i el forat de l'escala –assegura Portavella–, i quan els veïns van decidir tancar el portal passant la clau per evitar les pujades i baixades constants de gent, els ocupes els van amenaçar a crits per obtenir la clau i finalment van rebentar el pany", relata Portavella, que assegura que ell ha començat a rebre trucades anònimes al seu telèfon particular.

El cos dels Mossos d'Esquadra assegura a l'ARA que no van poder treure els suposats ocupants del pis perquè no van poder demostrar que portessin a l'immoble menys de 48 hores. "Una patrulla va aconseguir parlar amb els ocupants i, un cop se certifica que dins el pis hi ha vida, i a més hi havia dos menors en aquell moment, el jutge i les lleis no permeten fer un desallotjament exprés", apunten des de l'oficina del portaveu sobre el cas. Segons explica el mateix propietari, els agents li van explicar que els ocupants del pis asseguraven haver pagat una quantitat de 3.480 euros per accedir a l'immoble, tot i que no van determinar a qui l'havien pagat.

La propietat lamenta que els agents no desallotgessin els ocupants en aquell mateix moment i, a més, denuncia "passivitat" dels agents, que, segons el seu relat, no han acceptat a tràmit les denúncies que han posat altres llogaters arran dels episodis violents. "Els han arribat a dir que tenen molta feina i que tornin en un altre moment", diu Portavella. La comissaria de Mossos que porta el cas, per la seva banda, assegura que "no els consten" altres problemes derivats de l'ocupació.