La proposta de Colau manté la reducció de terrasses a la Rambla

El projecte de remodelació de la Rambla ja ha superat les diferents fases del procés de participació i, tal com ha confirmat aquest diari, manté la proposta de reduir el nombre de terrasses de bars i restaurants en un 22%, cosa que suposa passar de les 381 taules actuals a 298. La retallada de taules, que es vol fer per afavorir el passeig de les persones per la Rambla, ha indignat el Gremi de Restauració de Barcelona. D’una banda, perquè suposa una important pèrdua d’ingressos per als bars i restaurants afectats, i, de l’altra, perquè Itziar González, responsable de l’entitat Km-Zero, encarregada de l’organització del procés participatiu, els havia assegurat que la remodelació no afectaria les terrasses.

La polèmica retallada de terrasses es va incloure per primer cop al mes de maig, en les conclusions del procés participatiu fet amb veïns i entitats. Encara faltava, però, que el govern municipal revisés el document. Després que aquest diari publiqués que es proposava la reducció de les terrasses, tant Itziar González com fonts de l’Ajuntament van assegurar que aquest punt cauria en la versió final. Però no ha sigut així. L’últim document, que ja té el vistiplau del govern i al qual ha tingut accés l’ARA, manté la mateixa proposta. Ara només queda pendent l’aprovació al ple.

Els vetlladors, com els quioscos o les parades dels antics ocellaires, estan regulats pel Pla Especial de la Rambla, impulsat pel govern municipal de Xavier Trias, però aprovat definitivament pel d’Ada Colau el maig del 2016, amb el suport de tots els partits, excepte el PP i la CUP.

El pla, que havia estat liderat per l’anterior regidora de Ciutat Vella, l’aleshores convergent Mercè Homs, fixava quines condicions havien de complir les terrasses dels bars i restaurants per seguir a la Rambla. Així, per exemple, impedia que hi hagi terrasses a menys de 15metres d’una sortida de metro o davant de la zona ocupada per les estàtues humanes i els pintors. Tampoc autoritzava terrasses a les voreres laterals. El text també advertia que en cap cas podien “afectar de manera negativa els fluxos de persones”. Pel que fa als quioscos de premsa, el Pla Especial obligava a fer-los més petits, els imposava a estar a 4,80 metres de distància d’altres obstacles i només permetia que n’hi haguessin 11, un menys dels que hi ha actualment.

Tot i que el Pla Especial té un ampli suport polític i ja fa dos anys que es va aprovar, encara no s’ha desenvolupat i, ni molt menys, aplicat. El Gremi de Restauració s’hi oposa perquè obligarà bars i restaurants a reduir el nombre dels lucratius vetlladors que tenen actualment. Ha sigut amb l’actual procés de reforma que s’ha abordat el tema, i la conclusió de l’equip Km-Zero és que cal reduir el nombre de taules. De 381 a 298: és a dir, un 22%.

“Quan s’acompleixen els paràmetres que fixava el Pla Especial, resulta aquesta reducció”, va explicar Itziar González a l’ARA. Aquesta xifra ha posat en peu de guerra el Gremi, que considera que en tot aquest procés no se’ls ha tingut prou en compte. Des de l’Associació de Venedors de Premsa de la Rambla critiquen que no és cert que s’estigui obeint el Pla Especial, ja que a ells no els afectava fins a la pròxima concessió, que serà el 2030.

La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, va treure importància a aquesta xifra de reducció de terrasses, tot i que va reconèixer a l’ARA que és real. Segons va afegir, però, “la reforma començarà per les obres que impliquen ciment, i la part de les terrasses no s’abordarà fins al 2021”, de manera que la decisió definitiva es prendrà el pròxim mandat.

“Un perill inacceptable per als vianants”

Una de les entitats que van participar en el procés de cooperació és Carrers per a Tothom, que, a més de demanar la retirada d’una part important de les terrasses per facilitar el pas de persones amb mobilitat reduïda, va fer reclamacions que, segons consideren, “no han estat incorporades”. L’entitat lamenta que encara no tinguin l’avantprojecte i demana “un exercici de transparència per tal que la ciutadania en pugui conèixer el contingut”. També lamenten que alguns dels canvis suposaran “un perill inacceptable per als vianants”, com les tres grans places amb plataformes úniques que poden provocar que les persones cegues ignorin que han abandonat la vorera.