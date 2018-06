El ple de Barcelona tomba la proposta d'ordenança del PSC contra la prostitució

"Portem una proposta per obrir un debat que considerem imprescindible", ha advertit el líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, en la presentació de la proposta que els socialistes portaven al ple d'avui per demanar a Ada Colau que tramiti una ordenança contra la prostitució i l'explotació sexual. I la proposta ha quedat en això, en debat, perquè no ha sumat els suports necessaris per tirar endavant. Només ha seduït els grups del PDECat i el PP i ha generat les queixes irades del col·lectiu mobilitzat de prostitutes des de la grada del ple, que han aplaudit intervencions com la de la regidora de Feminismes, Laura Pérez, o la de la CUP, Maria Rovira, que han defensat que la proposta socialista "infantilitza" les dones i les considera subjecte passiu, i també la de Cs, que s'ha declarat a favor de regular la seva activitat, i la d'ERC, que ha titllat de "criminalitzadores" les mesures proposades i ha defensat que totes les ordenances que s'han fet fins ara en una línia similar no han tingut els resultats esperats.

La proposta del PSC, que instava a fer una ordenança que perseguís l'activitat posant el focus en la demanda i en les màfies, remarcava que el 95% de les dones que s'hi dediquen són víctimes de l'explotació, i sí que ha trobat suport en el PDECat, que, per mitjà de la regidora Francina Vila, ha defensat que la prostitució és l'expressió "més dura" de la desigualtat entre homes i dones. El PP, tot i votar-hi a favor, ha acusat els socialistes de buscar només "un bon titular" perquè, han dit, la regulació ja està recollida en l'ordenança de convivència.

Col·lectius com Prostitutes Indignades ja es van manifestar ahir a la plaça de Sant Jaume en contra d'aquesta proposició socialista. Lamenten que no se les hagi tingut en compte abans de formular-la.

En la votació d'aquest divendres al ple, Barcelona en Comú, ERC –i el regidor no adscrit Juanjo Puigcorbé– i la CUP hi han votat en contra, mentre que Cs i el regidor no adscrit Gerard Ardanuy s'han abstingut i el PDECat, el PSC i el PP hi han votat a favor.