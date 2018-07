Prorroguen dos anys la presó provisional per als tres autors d'una "brutal pallissa" al metro de Barcelona

El 26 de juny del 2016 tres homes van apallissar a cops de puny i puntades de peu un passatger del metro de la línia 4 de Barcelona –abans de la parada de La Pau– i el van deixar gairebé tetraplègic. Aquest agost farà dos anys que estan complint presó provisional, però el jutge que porta el cas ha decidit prorrogar la mesura i deixar-los entre reixes. "És una agressió brutal a una persona comesa per tres individus en clara posició de superioritat, que peguen a la víctima repetides vegades al cap i a l'esquena, li donen múltiples puntades de peu i continuen apallissant la víctima un cop és a terra, abatuda", argumenta la jutge per justificar la mesura.

Als presumptes agressors els van identificar a través de les càmeres de seguretat del vagó on va tenir lloc la pallissa i les de l'estació. Quan van declarar davant del jutge van admetre que havien participat en l'agressió. La magistrada argumenta que hi ha risc de fuga perquè s'enfronten a una pena que pot arribar fins als 12 anys de presó i perquè "és altament probable" que si surten en llibertat reincideixin, atesa la brutalitat i la "gratuïtat" de l'agressió.

Presumint-ne per WhatsApp

La jutge explica en la seva providència que els investigats, "lluny de mostrar penediment o preocupació per la víctima", van presumir de l'agressió en diverses converses de WhatsApp. "Jo crec que el vam trinxar de tan pegar-li", assegura un d'ells en una de les converses, i afegeix "Tinc sang a les vambes i tot".

La víctima ha quedat incapacitada a conseqüència de la pallissa. Necessita un caminador per moure's per casa i una cadira de rodes autopropulsada per sortir al carrer. La jutge explica que la investigació del cas s'ha allargat precisament dos anys per "la gravetat i la tipologia de les lesions de la víctima", perquè ha calgut esperar que estigués totalment "estabilitzada" perquè els forenses poguessin emetre un dictamen definitiu sobre les seqüeles que té.