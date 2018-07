Activada l'alerta per onada de calor a Ponent i l'Alt Empordà

La direcció general de Protecció Civil (DGPC) ha activat l'alerta per onada de calor a Ponent, principalment el Segrià i el Pla d'Urgell, i l'Alt Empordà. La calorada, que s'allargarà almenys fins dimarts, també afectarà amb menys intensitat la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) apunten que la temperatura pot acostar-se o superar els 40 ºC a Ponent els dos dies vinents i sobrepassar els 35 ºC en nombrosos indrets de les comarques de l'interior.

L'Agència de Salut Pública també ha posat en fase d'alerta el pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre els col·lectius més vulnerables: persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran. Protecció Civil recomana a la ciutadania hidratar-se molt sovint, evitar sortir al carrer en les hores de màxima insolació i que les persones que treballen a l'aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra i beguin més aigua de l’habitual, segons informa l'ACN.

Igualment, la DGPC aconsella les persones que surten a fer esport com ara anar a córrer o amb bicicleta, que ho facin en les hores de menys calor, a primera hora del matí o al vespre. Es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura que sigui possible, els familiars o veïns grans que viuen sols per assegurar-se que s'hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades. I als ciutadans amb mascota, Protecció Civil els aconsella treure-la a passejar en les hores més fresques, que durant el dia tingui força aigua a l'abast i que sigui a l'ombra.

De fet, la DGPC demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari l'ús i tingui especial vigilància de les persones de més de 75 anys, sense suport familiar o sense recursos, o persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat.