Talls a FGC i carreteres en protesta pels empresonaments

Matí de protestes en diferents punts de les carreteres i la xarxa de transport públic catalanes per denunciar l'empresonament de membres del Govern. Moltes de les accions estan organitzades per diferents Comitès de Defensa del Referèndum. El matí ha començat mogut ja a la línia Vallès-Barcelona de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): una protesta contra els empresonaments i en defensa dels drets i les llibertats ha tallat les vies a l'estació de Sant Cugat, cosa que ha obligat a interrompre el servei en tota la línia.

Segons ha informat FCG quan passaven deu minuts de les vuit, els trens tornaven a circular, però la línia funciona ara amb uns vint minuts de retard.

Línia Barcelona-Vallès: un cop reprès el servei, els trens circulen fora de l'horari habitual. Retards de fins a 20 minuts. — FGC (@FGC) 3 de novembre de 2017

Les protestes contra els empresonaments també afecten el trànsit. La C-14 a l'alçada de Bassella continua tallada en ambdós sentits a causa de les protestes.

Calçada tallada (Retenció): C-14 | BASSELLA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 135-135.5 | 09:30 — Trànsit C-14 (@transitc14) 3 de novembre de 2017

Un tall a l'A-2 a Castellolí (Anoia) en direcció Barcelona ha provocat quatre quatre quilòmetres de cues. El tall ha acabat cap dos quarts de nou del matí, però encara hi ha retencions en aquesta via. Segons els Mossos d'Esquadra, els concentrats han tallat el trànsit d'aquesta via a l'altura del punt quilomètric 564 entre les 7.22 h i les 7.55 h, aproximadament.

Bon dia! ⛔️ L'A-2 està tallada a Castellolí (Anoia) en sentit Barcelona per una manifestació. Uns 4km d'aturades. Precaució! — Trànsit (@transit) 3 de novembre de 2017

Una manifestació també talla la Gran Via de Barcelona a prop de la plaça de les Glòries. El tall, que ha començat cap a les vuit del matí, el lidera el Comitè de Defensa del Referèndum del Poblenou. També un grup de manifestants han tallat la Gran Via a l'alçada amb Comte Borrell.

Gran Via tallada des de fa 15 minuts. Alterem la normalitat, defensem la República Catalana i la llibertat dels presos! pic.twitter.com/Mj1CfTtqrL — CDR Poblenou #CDRP9 (@CDRPoblenou) 3 de novembre de 2017

També han quedat tallades durant el matí la C-23, la C-25, la C-26, la N-230, la B-23 i l'AP-7 a l'alçada de La Junquera. A totes les vies la circulació ja ha estat restablerta tot i que hi continuen les retencions i a la C-25 hi ha una marxa lenta.

Ara hi ha una marxa lenta https://t.co/jN3rUYQo0y — Trànsit (@transit) 3 de novembre de 2017

Circulació amb retencions (Retenció): AP-7 | PAPIOL | Sentit Sud cap a MARTORELL I B-23 BARCELONA | Punt km. 162.5-161.5 | 10:20 — Trànsit AP-7 (@transitap7) 3 de novembre de 2017

La plataforma Universitats per la República ha convocat una aturada de classes a les 12 del migdia d'avui i concentracions en els campus per fer evident el seu rebuig a l'empresonament de membres del Govern destituïts per l'Executiu central.