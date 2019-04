Fi de la protesta que ha fet tancar parcs de bombers

El 10 desembre els Bombers de la Generalitat van començar una protesta i van deixar de fer hores extres. La plantilla es queixava del deteriorament del cos i recordava que el 2018 els bombers funcionaris havien fet mig milió d’hores extres. La mobilització s’ha mantingut els últims quatre mesos i ha obligat a tancar parcs professionals dels bombers -que no podien obrir alguns dies per la falta d’efectius- alhora que es rebaixava el nombre de personal mínim que necessiten els parcs per estar operatius. Segons ha pogut saber l’ARA, sindicats i direcció han arribat a un preacord amb el suport de dues terceres parts de la plantilla.

El primer efecte d’aquest preacord ha sigut que el cap dels Bombers no ha renovat l’ordre interna que des del 17 de desembre rebaixava el personal mínim que havien de tenir alguns parcs: a Solsona, Banyoles, Ripoll, Roses, la Seu, Mollet, el Prat, Cambrils i Valls només calien tres bombers per obrir-los. L’ordre ja no és activa perquè alguns bombers han tornat a fer hores extres, encara que el preacord suposa eliminar el decret del 2014 que obligava a fer més hores extres cada any. També inclou un augment del preu de les extres, però l’acord no és ferm fins que se signi amb la mesa sectorial.

“Aquest estiu s’haurà de continuar fent un sobreesforç amb les hores extres”, explica el portaveu de la UGT als Bombers, Antonio del Río, mentre que el representant del sindicat CATAC, Joan Carles Cerdan, subratlla: “No hem aconseguit tot el que volíem. És un primer pas”. El representant de CCOO als Bombers, Marc Guix, recorda que “no hi ha cap partida pressupostària ferma, sinó bona voluntat”. Els sindicats confien que el departament d’Interior compleixi els seus compromisos, com ara convocar tres promocions de 250 places de bombers; la primera de 250 ja està en marxa i n’hi ha una altra de 150 que s’havia engegat abans.

Compra de camions

En paral·lel, el Govern va aprovar ahir l’adquisició de 92 vehicles pesants per als Bombers, de tipus autobomba rural, que tenen un cost d’uns 40 milions d’euros. Els nous camions es preveu que s’incorporin entre el 2020 i el 2022, tot i que substituiran vehicles obsolets perquè la majoria dels que es fan servir ara ja superen amb escreix els 15 anys de servei -que és la seva vida útil-. Des de principi d’any, Interior també ha dedicat 800.000 euros a mitjans aeris: a dos helicòpters propietat del departament i al lloguer de tres helicòpters (dos per als Bombers i un per als Mossos d’Esquadra).