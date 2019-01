El protocol per detectar si un foc està motivat per una situació de pobresa energètica porta dos anys en un calaix

Quan es declara un incendi en un habitatge, els bombers que hi intervenen poden detectar si hi ha indicis que el foc pugui tenir un origen en una situació de pobresa energètica. A partir d’aquesta premissa, es va crear fa dos anys un protocol de detecció que pogués ser útil al cos de Bombers de tot Catalunya. El document, elaborat per la Generalitat amb col·laboració amb l’Aliança per la Pobresa Energètica (APE), va implementar-se com a pla pilot durant dos mesos però, tret de la ciutat de Barcelona -on es continua aplicant- va quedar guardat en un calaix durant dos anys. L’APE va reclamar ahir al conseller d’Interior, Miquel Buch, la reactivació d’aquesta via, que en el cas de Barcelona s’ha demostrat útil per detectar fins a 500 casos de pobresa energètica entre les intervencions que han fet els bombers de la ciutat en poc més d’un any. Buch va comprometre’s amb l’APE a tornar a posar aquest procés en funcionament, però va instar-los a una reunió perquè tota actuació estigui coordinada amb el departament de Treballs, Afers Socials i Famílies. “No tolerarem que des del Govern es passin la pilota entre departaments mentre hi ha vides en joc”, va avisar l’APE en un comunicat posterior a la reunió.

40 casos al mes detectats a Barcelona

Els bombers de Barcelona aplicant el protocol xifren en uns 40 els casos que cada mes es troben on el foc en un domicili pot vincular-se a la pobresa energètica. Segons els càlculs de l’APE, si s’apliqués a tot Catalunya, el potencial de detecció podria créixer fins als 160 casos de risc de pobresa energètica cada mes. “Cada dia que passa sense que s’apliqui el protocol perdem l’oportunitat de prevenir incendis i morts”, va afegir la plataforma. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies, va subratllar ahir que treballa en com es desplegarà el protocol i es coordinarà la informació entre els parcs de bombers i els serveis socials municipals perquè intervinguin en cada cas que es detecti.