La prova del VIH es podrà adquirir a les farmàcies sense recepta

Les proves per a l'autodiagnòstic del VIH es podran adquirir en farmàcies sense necessitat de prescripció mèdica, tal com ha acordat aquest divendres el consell de ministres a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat.

En concret, el govern espanyol ha aprovat un reial decret que modifica la legislació de productes sanitaris per a diagnòstic 'in vitro', amb la qual cosa s'elimina la necessitat de prescripció per a la venda dels productes d'autodiagnòstic del VIH.

A més, segons el ministeri de Sanitat, permet la publicitat dirigida al públic d'aquests productes.

Fonts de Sanitat han precisat a Efe que les empreses interessades a comercialitzar a Espanya aquestes proves hauran de fer uns tràmits de comunicació a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i tenir preparats els etiquetatges i les instruccions d'ús en espanyol, amb qual cosa el procés pot trigar un parell de mesos.

L'acord adoptat aquest divendres s'emmarca en els objectius del Pla estratègic de prevenció i control del VIH i altres infeccions de transmissió sexual 2013-2016, en el qual es fixa la promoció del diagnòstic precoç del VIH per tal de disminuir la proporció de persones no diagnosticades, segons ha informat el ministeri en un comunicat.