Les intenses pluges provoquen inundacions a les urgències de la Vall d'Hebron

Les intenses pluges que han caigut aquest dilluns sobre l'àrea metropolitana de Barcelona han provocat inundacions als passadissos de les urgències de l'Hospital de la Vall d'Hebron i en algunes zones de quiròfans i han obligat a suspendre diverses desenes de cirurgies i proves mèdiques.

Segons ha informat l'hospital, la gran quantitat d'aigua que ha caigut durant mitja hora ha afectat la infraestructura de l'hospital i ha inundat part de la zona d'urgències generals, de manera que una vintena de pacients han hagut de ser reubicats.

En concret, l'aigua ha entrat pel sostre en una àrea que s'utilitza per emmagatzemar lliteres i ha circulat fins als boxs, on hi havia pacients i personal mèdic, que han sigut traslladats a una altra zona de les urgències. L'incident, segons ha indicat l'hospital, ha sigut conseqüència de la gran força de l'aigua, que ha col·lapsat els embornals i ha fet que alguna coberta hagi cedit en no poder resistir la pressió.

Durant dues hores, entre les 10.30 i les 12.30, l'hospital no ha rebut les urgències procedents d'ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que s'han redirigit a altres centres mèdics, encara que l'hospital sí que ha atès les persones que han arribat pel seu compte. L'aigua que ha entrat al centre ha afectat també la unitat de cirurgia ambulatòria i rehabilitació, al Parc Sanitari Pere Virgili, on s'han suspès 45 operacions no urgents, que s'han reprogramat per a una altra data.

També a l'Hospital Infantil i de la Dona s'han suspès dues intervencions de ginecologia i 20 ressonàncies magnètiques a nens. L'hospital ha explicat que les afectacions assistencials han sigut mínimes i que el personal de manteniment ha començat a treballar en els problemes que la pluja ha causat en la infraestructura del centre, que quedaran solucionats en els pròxims dies.

Les inundacions, que s'han produït en diverses zones de l'hospital, han sigut anòmales i puntuals, segons l'hospital, i han sigut conseqüència de la forta tempesta i les pluges que han afectat avui Catalunya i especialment l'àrea metropolitana de Barcelona.

En un comunicat, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat les "deplorables condicions" en què es troben les instal·lacions de l'hospital i ha atribuït el problema de les inundacions a una falta d'inversió. El sindicat ha anunciat que "prendrà mesures judicials" i ha exigit que "es prenguin, d'una vegada per sempre, les mesures oportunes per solucionar aquests problemes d'infraestructura" i que "es garanteixi un servei públic adequat a la ciutadania".