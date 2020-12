Les àrees de servei i els restaurants en hotels es podran saltar les franges horàries

Una mica més de 24 hores després que el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Meritxell Budó, anunciessin un pla de Nadal modificat per fer front a l'augment de contagis de covid-19, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat el seu contingut. Les mesures, que entraran en vigor aquest dilluns 21 de desembre i s'allargaran fins a l'11 de gener, busquen ser més restrictives que les del pla de Nadal previ, però deixen una gran quantitat d'excepcions per moure's per Catalunya i mantenen les trobades de 10 persones els dies festius.

Els grans damnificats, tal com ja van anunciar Budó i Aragonès, seran els bars i restaurants, que limitaran la seva obertura al públic a esmorzars i sopars, ja que només podran obrir de 7.30 a 9.30 i de 13.30 a 15.30, i els sopars els hauran d'entregar a domicili, unes indicacions que només esquiven els restauradors de les àrees de servei, que com que són "vies de comunicació per a professionals de transport" no resten subjectes a cap franja horària. També s'hi sumen els restaurants dels hotels, que podran servir sopar "exclusivament a les persones allotjades". Els restauradors que surten més malparats són aquells que tenen establiments en centres comercials, ja que no podran obrir durant el període nadalenc.

Tot i ser les grans víctimes de les noves restriccions, els restaurants també han sabut avui que poden servir a taules de sis persones els dies festius, una excepció que ahir no van especificar Budó i Aragonès i que permet posar dues cadires més a la taula, ja que fins ara només es permetien grups de 4 persones si eren de bombolles diferents.

Confinament comarcal amb excepcions

Des del 21 de desembre fins a l'11 de gener ningú podrà, a priori, sortir de la seva comarca, ja que el Procicat decreta un confinament comarcal. A l'hora de la veritat, però, un seguit d'excepcions aporten molta flexibilitat a l'hora de moure's pel territori. Concretament, "s'autoritzen els desplaçaments a poblacions d’altres comarques que siguin lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels que es desplacin per visitar-los", i també es permet "que les persones que integren la bombolla de convivència s’estableixin en una comarca diferent de la comarca on resideixen habitualment". És a dir, es pot sortir de la comarca per visitar familiars i amics, i també es pot viatjar pel territori per anar a una segona residència, una casa rural o un hotel. Només aquestes seran les excepcions per trencar el confinament comarcal, i, per exemple, saltar-se'l per anar al teatre no estarà permès.

Toc de queda a la 1 h i grups de 10 persones

Tot i que en altres territoris com la Comunitat de Madrid no estaran permeses les reunions de més de 6 persones, el Procicat ha autoritzat que per als dies 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener es permetin les reunions de com a màxim 10 persones que no impliquin barrejar més de dues bombolles de convivència.

El toc de queda nocturn també s'adapta a Nadal, ja que la nit del 24 al 25 de desembre i la nit de Cap d'Any l'inici s'allargarà fins a la 1 de la matinada. La nit de Reis, del 5 al 6 de gener, també serà una excepció, ja que no hi haurà reducció de la mobilitat nocturna fins a les 23 hores.

Es mantenen les altres restriccions

Les restriccions dels comerços es mantenen, també als dels centres comercials. Així doncs, continuaran oberts amb un aforament del 30%. En el cas dels centres comercials, només tancaran els restaurants que hi hagi, ja que els gimnasos que estiguin dins del recinte comercial es podran mantenir oberts, segons la resolució del Procicat. Els equipaments esportius fora de centres comercials continuaran oberts amb les mateixes restriccions d'aforament –el 50% a l'aire lliure i el 30% i amb cita prèvia en interiors–, però ara només es podran fer activitats amb mascareta –a excepció de les activitats aquàtiques–. Finalment, pel que fa a la cultura, continuarà oberta al 50% d'aforament amb un màxim des 1.000 persones. També les cerimònies de culte, on l'aforament serà del 30% amb el mateix límit d'assistents.