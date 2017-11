Pugen a quatre les morts per legionel·losi a Llinars del Vallès

651x366 Partits com ICV o la plataforma Aigua és Vida consideren molt exagerat l’increment de tarifa de l’aigua, que multiplica per cinc l’increment del cost de la vida. / XAVIER BERTRAL Partits com ICV o la plataforma Aigua és Vida consideren molt exagerat l’increment de tarifa de l’aigua, que multiplica per cinc l’increment del cost de la vida. / XAVIER BERTRAL