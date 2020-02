La pujada de taxes posa en guàrdia els mercats de Barcelona

Pentina una nina gòtica que té els ulls pintats i els cabells estarrufats. Asseguda a la seva parada d’antiguitats al mercat dels Encants Vells de Barcelona, l’Estrella no aixeca ni la mirada. “Està molt parat, molt. No es ven res”, resumeix. I el diagnòstic el comparteixen la major part de les botigues d’un mercat que el 2013 va estrenar un edifici icònic, presidit per una singular coberta de miralls i que va costar 57 milions d’euros. Després del boom de l’obertura, quan es va assolir el pic de fins a 150.000 visitants per setmana, el mercat ha patit un cop de realitat, amb xifres de 80.000 possibles clients per setmana i, segons els comerciants, poc volum de vendes. Molts més curiosos que compradors. I la dura competència de Wallapop, que permet triar des del sofà de casa. Per això als Encants s’ha entomat especialment malament la pujada de taxes per als mercats que ha aprovat l’Ajuntament en el marc de les ordenances fiscals i que estipula, també, un increment més alt per a aquest mercat per fer front al sobrecost de neteja i seguretat -les previsions inicials no han acabat sent realistes-. Els comerciants se senten “collats” i denuncien poc retorn per part de l’administració.

Si la pujada lineal per a tots els mercats és d’un 10,69% del cànon -fruit de l’actualització de l’IPC, que només havia fet dues petites pujades l’última dècada-, als Encants Vells hi sumen 90 cèntims al mes per cada metre quadrat de parada per l’increment del preu dels serveis. De manera que si fins ara una botiga de menys de deu metres quadrats pagava 4,10 euros per metre i mes, a partir del març, quan arribarà el primer rebut trimestral, el preu serà de 5,44 euros. És a dir, 54,4 euros al mes per una parada de deu metres. Un preu que el govern municipal veu perfectament assumible per tenir un negoci al mercat. La categoria que, percentualment, nota més la pujada és la de les botigues més grans, on el creixement supera el 40%: de 2,98 euros per mes i metre quadrat a 4,20. També s’encareixen els llocs per subhasta i els dels bars.

La carta que ha adreçat l’Institut Municipal de Mercats (IMM) a aquests paradistes els informa que, a banda de la pujada lineal i de l’increment del cost dels serveis, hauran de fer front -com en el conjunt de mercats- a una pujada del 5% de les despeses destinades a gestió dels contractes de subministraments per millorar l’eficiència energètica i que, a partir d’ara, els magatzems també pagaran taxa de recollida de brossa. “Quant pagarem? Ho veurem quan arribi la factura”, reconeix José Nebot, el president de l’associació de venedors, que avisa que estan preparant la via legal per oposar-se a la pujada. Sobretot perquè tenen firmat un document que es va fer quan es negociava el trasllat en què l’Institut es comprometia a assumir el cost de la neteja -es fixava en 130.000 euros- i la seguretat -320.000 euros- i tenia contrapartides com quedar-se la recaptació del pàrquing. I perquè consideren que l’actualització de l’IPC no es pot fer de cop.

El problema és que en el document rubricat el 2011 no hi figurava cap data en què aquestes condicions vencessin i, mentre que el govern municipal entén que era un acompanyament que es feia en un moment d’incertesa, els paradistes hi veuen un pacte que ara es trenca i que arriba en un moment delicat, amb botigues que ja han penjat el cartell de traspàs. També alguns dels bars ja han tirat la tovallola i han deixat pas a d’altres a la part més alta del mercat, on, segons es va acordar, no poden vendre cafè. Només en poden vendre els dos bars que hi ha als nivells inferiors, que són els dos que venien del mercat antic. Alguns dels restauradors ara tenen clar que si els apugen el cànon ho hauran de fer repercutir en el preu del que venen. Els paradistes remarquen que ja van pagar per tenir la nova parada i veuen excessiva la pujada.

Des de la Federació de Gremis de Detallistes de Productes Alimentaris i Associacions de Concessionaris de Mercats de Catalunya, que aglutina els mercats -tot i que no els Encants Vells, perquè no és alimentari-, estan organitzant la resposta a la pujada de taxes i el suport al cas concret dels Encants.

Pujada gradual

“Volem trobar una sortida que rebaixi la pujada”, expliquen des de l’entitat. Les mateixes fonts apunten que l’increment s’hauria pogut plantejar de manera gradual. Ara, després que les seves al·legacions hagin quedat rebutjades, s’insten a parlar amb l’IMM, que aquests dies també està en converses amb quatre mercats més per veure com s’assumeix el cost de neteja i seguretat en la mateixa línia del que ha passat als Encants. És el cas de Sant Antoni, Santa Caterina, la Boqueria i la Llibertat. “Quan la barba del teu veí vegis pelar, posa la teva a remullar”, apunta el president dels paradistes dels Encants de Sant Antoni, Joan Mestre, ja en guàrdia.

El gerent de l’IMM, Màxim López, explica que el 2020 es presentava com l’any de la “tempesta perfecta” perquè no hi havia en cartera cap remodelació de mercat amb entrada de nous operadors de súpers o bars, que suposen una injecció econòmica extra, i perquè les taxes es mantenien quasi iguals que fa deu anys. Els comerciants dels Encants de moment no es plantegen obrir algun dia més dels quatre que tenen estipulats per història. Alguns apunten a les condicions climatològiques d’un edifici obert com a factor desencoratjador. D’altres assenyalen que potser el que es venia fa uns anys era més atractiu. I n’hi ha que diuen que ara hi van més turistes i que només miren.