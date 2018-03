Paga 60.000 euros per evitar ser jutjat per misogin

La matinada del 22 de febrer de 2015 un jove de Talavera de la Reina va clavar una puntada de peu per darrera a una noia que travessava l’avinguda Diagonal. Ho va fer d’acord amb un amic, que va gravar les imatges amb el mòbil. El vídeo va acabar corrent per whatsapp i Facebook i es va fer viral. El fiscal de delictes d’Odi va tractar l’agressió com un cas de misogínia. Demanava tres anys de presó per l’home i una indemnització de 45.000 euros per la víctima. Tres anys després, el noi ha decidit consignar 60.000 euros al jutjat per buscar un pacte de conformitat que li eviti anar a judici.

La víctima va patir un esquinç, dos hematomes al genoll i al canell esquerres i dolor cervical. Va estar 75 dies de baixa, però sobretot va haver de veure com les imatges de la seva agressió corrien per les xarxes socials. En pocs dies, el vídeo va acumular més de 60.000 visites al Youtube. Per això el fiscal de delictes d’Odi, Miguel Ángel Aguilar va sumar al delicte de lesions els agreujants de traïdoria i discriminació per sexe i va afegir-hi dos delictes contra la integritat moral.

Per la fiscalia, no hi ha cap dubte que l’autor de la puntada de peu i el seu amic es van posar d’acord per “humiliar i ridiculitzar” la víctima “només pel fet de ser una dona” i que per això van gravar les imatges on es veu l’agressor mirant a càmera per comprovar que el vídeo està en marxa.

Aquest dimecres defenses i acusacions es trobaran en una vista davant del jutge que porta el cas.