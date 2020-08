El jutge que no va ratificar l'ordre que prohibia fumar a Madrid diu que les mesures estan en vigor

Embolic judicial a la Comunitat de Madrid arran de l'ordre que prohibia fumar sense distància de dos metres i clausurava els locals d'oci nocturn, entre altres coses. Aquest dimecres el jutge que va tombar la disposició aprovada pel govern regional ha puntualitzat en declaracions a Europa Press i Efe que la seva resolució no té efectes i que les mesures estan en vigor des que l'executiu les va aprovar. La inseguretat jurídica ha arribat a un punt que el portaveu de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, tot i conèixer aquestes declaracions, ha assegurat que el seu govern actuarà en funció del que dictamini el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), que té pendent resoldre un recurs d'apel·lació.

"La disposició general de la Comunitat de Madrid no necessita ratificació judicial per entrar en vigor i aplicar-se perquè estableix normes generals per a tota la població i no per a una persona específica", ha subratllat el titular del jutjat contenciós administratiu número 2 de Madrid, Alfonso Villagómez. En aquest sentit, ha subratllat que tan bon punt es publica al butlletí oficial ja entra en vigor, i que no necessita ratificació judicial. El jutge ha remarcat que no controla ni valora la legalitat d'aquesta ordre perquè és un jutge de garanties, per la qual cosa la seva tasca és apreciar si afecta els drets fonamentals de la persona, però que no té potestat per anul·lar-la. En la interlocutòria de divendres passat, Villagómez també afirmava que sí que es limitaven drets fonamentals i que calia l'estat d'alarma per aplicar mesures d'aquest tipus, i així ho manté.

La Comunitat de Madrid va interpretar la resolució com un impediment a la seva entrada en vigor i va presentar un recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM). Fins i tot hi va intervenir la Moncloa adduint que els acords que el ministeri de Sanitat havia traslladat a les comunitats perquè els fessin efectius no calia que es publiquessin al Butlletí Oficial de l'Estat, a diferència del que considerava el jutge, que en la seva interlocutòria subratllava que Sanitat no havia fet oficial l'ordre ministerial.

El govern regional s'espera al TSJM

"Són faves comptades", ha subratllat el jutge, que ha recordat que el tràmit es va fer en virtut de l'article 8.6 de la llei reguladora del contenciós administratiu, que preveu la ratificació judicial per a casos en què, per exemple, es vulgui ordenar l'hospitalització d'una persona contagiosa. Però no per a mesures que afectin la població en general, ha especificat. És per això que creu que el TSJM desestimarà el recurs d'apel·lació presentat pel govern regional, sobre el qual la Fiscalia ja s'hauria posicionat en contra, segons ha explicat.

Amb tot, el portaveu del govern de Madrid, Ignacio Aguado, ha assegurat en roda de premsa que actuarà "en funció del que digui el TSJM". "No conec les declaracions del jutge, sí que conec les conseqüències que ha tingut la interlocutòria que ha dictat el jutge", ha anotat el vicepresident regional. El dirigent de Cs ha insistit que en virtut de la resolució judicial no s'han pogut prendre les mesures de prohibir fumar a l'aire lliure, les restriccions als bars i restaurants i el tancament de locals d'oci nocturn. De fet, el govern de la Comunitat de Madrid ja va demanar al jutge un "aclariment" respecte a la interlocutòria, i Villagómez va respondre que no li pertocava "cogovernar" amb l'executiu regional.