Tot el que has de saber sobre els canvis en els autobusos de Barcelona

La nova xarxa de bus de Barcelona culmina aquest dilluns el seu desplegament després de sis anys de canvis per fases. Avui entren en funcionament les cinc últimes línies de la malla –quatre de verticals i una d'horitzontal–, queden definitivament suprimides dues línies tradicionals –la 45 i la 92– i es fan modificacions importants a cinc traçats dels convencionals i també en algun de la nova xarxa, com l'H6, que passa a tenir dos finals diferents. La xarxa té ara 28 línies d'altes prestacions, 44 de les convencionals i 27 de les considerades de proximitat. Un cop completat el desplegament, la xarxa posa a prova el canvi d'hàbits que fa temps que s'explica als usuaris, que han de passar dels desplaçaments associats a una línia a moure's en quadrícula i fent, si cal, transbordaments. Això ha generat polèmica en casos com la supressió del 41 o l'escurçament de l'H10, perquè es perd l'enllaç directe entre centres sanitaris. Des d'avui hi ha en funcionament 97 àrees d'intercanvis i més de 200 informadors explicaran els canvis als usuaris a peu de carrer.

Les noves línies:

540x306 Tot el que has de saber sobre els canvis als autobusos de Barcelona Tot el que has de saber sobre els canvis als autobusos de Barcelona

H2 : Av. d'Esplugues - Trinitat Nova. La posada en marxa d'aquest corredor implica canvis a línia 60, que tindrà el nou origen i final a la Vall d'Hebron per evitar solapaments. El nou corredor té 25,5 quilòmetres i una freqüència de pas mitjana en dies feiners de vuit minuts.

: Av. d'Esplugues - Trinitat Nova. La posada en marxa d'aquest corredor implica canvis a línia 60, que tindrà el nou origen i final a la Vall d'Hebron per evitar solapaments. El nou corredor té 25,5 quilòmetres i una freqüència de pas mitjana en dies feiners de vuit minuts. V1: Gran Via l'Hospitalet - Av. d'Esplugues. La nova línia comporta canvis en la 54, que limitarà el seu recorregut a Cardenal Reig i està previst que millori la freqüència de pas. La nova V1 té 14,1 quilòmetres i una freqüència de pas de vuit minuts els dies feiners.

Gran Via l'Hospitalet - Av. d'Esplugues. La nova línia comporta canvis en la 54, que limitarà el seu recorregut a Cardenal Reig i està previst que millori la freqüència de pas. La nova V1 té 14,1 quilòmetres i una freqüència de pas de vuit minuts els dies feiners. V19 : Barceloneta - Pl. Alfonso Comín. La incorporació d'aquest corredor suposa la supressió de la línia 92 i canvis a la 39 (Pl. Urquinaona - Pl. Catalana), que s'escurça i té nous origen i final, i la 55 (Pl. Urquinaona - Parc Montjuïc), que també escurça recorregut. La V19 té 25,4 quilòmetres i una freqüència de pas de vuit minuts en dies feiners.

: Barceloneta - Pl. Alfonso Comín. La incorporació d'aquest corredor suposa la supressió de la línia 92 i canvis a la 39 (Pl. Urquinaona - Pl. Catalana), que s'escurça i té nous origen i final, i la 55 (Pl. Urquinaona - Parc Montjuïc), que també escurça recorregut. La V19 té 25,4 quilòmetres i una freqüència de pas de vuit minuts en dies feiners. V23 : Nova Icària - Can Marcet. Suposa canvis a la línia 39 (Urquinaona - Pl. Catalana), que escurça el seu recorregut, i l'eliminació de la 92. La nova línia té una longitud de 19,5 quilòmetres i una freqüència de pas de vuit minuts en dies laborables.

: Nova Icària - Can Marcet. Suposa canvis a la línia 39 (Urquinaona - Pl. Catalana), que escurça el seu recorregut, i l'eliminació de la 92. La nova línia té una longitud de 19,5 quilòmetres i una freqüència de pas de vuit minuts en dies laborables. V25: Nova Icària - Horta. Implica la substitució de les línies 45 i 92 La nova línia té una longitud de 16,3 quilòmetres i una freqüència de pas de vuit minuts en dies laborables.





Canvis a línies de la nova xarxa que ja estaven en funcionament:

H6: Zona Universitària - Fabra i Puig / Onze de Setembre. Prolongació pel barri de Sant Andreu. Tindrà circulacions alternes amb destinació a Fabra i Puig i Onze de Setembre. Els usuaris s'hauran de fixar en l'indicador frontal per saber quin dels dos finals té l'autobús.

H8: Camp Nou - Bon Pastor. Modificació de recorregut a les Corts: deixa de passar per Riera Blanca, avinguda de Madrid i Comandant Benítez, per on circula la línia 54. Es prolonga des de la Maquinista fins al Bon Pastor.

H10: Plaça de Sants - Olímpic de Badalona. Nous origen i final a la plaça de Sants. El recorregut

anterior per les Corts i la Maternitat queda cobert per la línia 54.

V13: Pla de Palau - Av. Tibidabo. Prolongació fins a la ronda de Dalt.

Altres canvis:

Intercanvi de recorreguts entre la V15, la V17 i la 22. Es fa per restablir l'ordre numèric de les línies verticals a la part alta de la ciutat i recuperar el servei directe entre la plaça Catalunya i el Carmel.

Canvis en línies convencionals:

39: Pl. Urquinaona - Pl. Catalana. Escurçament i nous orígens i finals. La part del recorregut per

Horta queda cobert per la V23 i la part de Ciutat Vella per la V19.

47: Pg. Marítim - Canyelles. Prolongació per la Via Laietana. Absorbeix part del trajecte de la 45.

54: Cardenal Reig- Estació del Nord. Limitació de recorregut a Cardenal Reig i millora d’intervals

(sis en feiners).

55: Pl. Urquinaona - Parc Montjuïc. Nou origen i final.

60: Vall d'Hebron - Besòs / Verneda. Nou origen i final a la Vall d'Hebron per evitar el solapament

amb la nova línia H2.

Línies que desapareixen:

45: Substituïda per la V25 i la 47.

92: Substituïda per la V19 i la V23.