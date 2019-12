Una mare es querella contra una jutge que permet que el pare acusat d'abusos vegi els fills

L'any 2015 la Sònia va denunciar el seu marit per uns presumptes abusos sexuals als seus fills. Un "infern" que va començar quan la nena va dir-li "El pare m'ha tocat", tal com va explicar a l'ARA aquest juny. Els abusos, de moment, no s'han pogut acreditar per la via penal –ara mateix hi ha un recurs a l'Audiència de Barcelona–, i paral·lelament hi ha un procediment obert per la via civil que ha de dirimir qui es queda la custòdia dels fills.

Fins ara els nens estaven amb la mare, però la jutge ha dictat sentència perquè el pare pugui veure els nens. El menor, de quatre anys, ha passat de veure el seu pare dues hores a la setmana en un punt de trobada cada quinze dies a veure'l nou hores i mitja a la setmana, sense necessitat de fer-ho en un punt de trobada. Amb la filla gran, de 7 anys, han aparegut de sobte els avis paterns, que segons l'acusació s'havien desentès dels menors durant els últims quatre anys. La nena pateix estrès posttraumàtic i no pot veure el pare, s'hi nega, però la jutge ha autoritzat que els avis estiguin en contacte amb la nena. I totes aquestes mesures, es queixa la Sònia, sense que hagi canviat res i amb el procediment penal pels presumptes abusos encara obert. Aquesta situació ha fet que la mare presentés la setmana passada una querella per un presumpte delicte de prevaricació contra la jutge de primera instància de Barcelona que porta el seu cas.

"Hi ha un error de base: un arxiu provisional es considera una absolució. Falten més proves per acreditar la causa penal, però això no vol dir que els nens no hagin patit abusos", explica l'advocada de la Sònia, Antonia Ortiz, que posa el focus en l'informe inicial de la Unitat Funcional d'Abusos al Menor (UFAM) de Sant Joan de Déu, que no va acreditar els abusos i en el qual, segons la Sònia, hi va haver una sèrie d'errors. L'UFAM va concloure que hi havia una preocupació materna elevada, un discurs de contagi de la mare a la seva filla per atacar el pare.

Cap incompliment per part de la mare

"La jutge adverteix a la mare que, si no compleix la interlocutòria dictada, cometrà un delicte de desobediència i es podria canviar el règim de guàrdia i custòdia", denuncia Ortiz, que lamenta que la jutge –de la qual no han volgut donar el nom– acusi la mare de voler-se endur els nens fora d'Espanya. Per això, els pren el passaport i els "retalla els drets". Sense cap fonament, defensa Ortiz, que nega que la mare pretengués endur-se els seus dos fills ni hagi incomplert cap dels requeriments judicials durant aquest procediment: "Ens veiem amb el risc d'estar a punt de perdre la custòdia dels menors".

La Sònia denuncia que la magistrada contra la qual ha presentat la querella té una clara "predisposició" per l'altra part. "Diu que els meus nens estan en risc de desemparament, cosa que no posa en cap dels informes previs. Demano que es protegeixi als meus fills i que no es doni la raó a un progenitor amb procediments penals oberts".

També s'han denunciat dues tècniques de l'Equip d'Assessorament Tècnic en l'Àmbit de la Família (EATAF) que, segons l'advocada, no van seguir els protocols establerts per valorar les capacitats dels dos progenitors ni tampoc van fer-ho amb els menors. L'EATAF va recomanar que els dos germans se separessin i que la nena fos ingressada en un centre de menors fins que deixés de sentir animadversió contra el pare. A més, no descarten presentar una querella contra la mateixa Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) en un futur. Així ho va anunciar Judith Martínez, presidenta de la plataforma Stop Impunidad Maltrato Infantil: "La meva germana va estar cinc anys sense veure la seva filla. Va anar a buscar la nena a l'escola i no hi era. Aquest cas té similituds. Compte, DGAIA, som aquí".