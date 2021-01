Primera promoció de policia a Catalunya amb un 40% de dones gràcies a les quotes

No ha sigut fins que s'han reservat unes places per a dones que una promoció de policia a Catalunya s'ha acostat, per primer cop, a la paritat. Fa uns mesos, l'Ajuntament de Barcelona va aplicar una quota de gènere d'un 40% en la nova promoció d'agents de la Guàrdia Urbana: 112 de les 282 places es van reservar per a dones. Ara s'han conegut els resultats i, gràcies a aquesta quota, s'han seleccionat 112 dones i 170 homes. Si no s'haguessin reservat les places, la nova promoció estaria formada per 103 dones –nou menys–, que llavors representarien el 36,5% dels candidats.

Les nou dones seleccionades que s'haurien quedat fora tenen una nota unes dècimes per sota d'alguns homes, però no és un 15% inferior a la d'ells i estan aprovades, que són els dos requisits que havien de complir per optar a les places reservades. L'últim home escollit ha sigut amb una nota d'un 28,92 i l'última dona amb un 28,34. En aquesta convocatòria d'agents de la Guàrdia Urbana s'hi havien presentat més dones que mai: el 32% de més de 7.000 aspirants.

Es tracta de la primera promoció de la policia municipal de Barcelona en la qual el percentatge de presència femenina havia arribat al 40% un cop acabat el procés de selecció. A l'última, la del 2019, les dones escollides van suposar el 28% –llavors un màxim històric–. Però, segons les últimes dades públiques, el conjunt de la plantilla de la Guàrdia Urbana continua molt lluny de la paritat perquè està formada per un 14,21% de dones i un 85,79% d'homes. De fet, encara que totes les dones de la nova promoció superin la formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), la seva incorporació no implicarà que el percentatge de presència femenina al cos creixi notablement.

L'Ajuntament de Barcelona ha aplicat les quotes a la Guàrdia Urbana perquè des de l'any passat és obligatori. El Parlament va modificar la llei de les policies locals, amb la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, per establir que s'han de reservar a les dones entre un 25% i un 40% de les places per accedir als cossos i a les diferents categories.

Preferència en cas d'empat als Mossos

Precisament, el Govern ha fet aquesta setmana un altre pas perquè els Mossos d'Esquadra també siguin més paritaris. La nova mesura, però, no suposa tanta repercussió com les quotes a les policies locals, ja que les dones només tindran preferència davant els homes, en les proves d'accés i ascens als Mossos, en cas d'empat i sempre que la presència femenina a la categoria sigui inferior al 40%. S'ha modificat la llei que regula els Mossos, la 10/1994, per aplicar aquesta discriminació positiva mentre no s'aprovi el pla d'igualtat del cos català.