Barcelona posarà 20 nous radars fixos al centre per reduir la velocitat

Cada dia s'imposen 951 multes per excés de velocitat a Barcelona. És la mitjana de l'any passat i la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament, Rosa Alarcón, ja ha deixat clar que "és una xifra molt greu". "No ens podem permetre circular tan de pressa", ha afegit la regidora, abans d'anunciar que el 2021 s'instal·laran vint nous radars fixos a la ciutat per abaixar la velocitat. Alarcón ha explicat que fins ara els radars fixos estaven situats a les rondes i als accessos de la capital, però que a partir de l'any vinent també els volen posar en carrers com la Gran Via, Aragó, Balmes, València i Urgell, on es col·locaran cinc dels vint aparells. "Són vies molt ràpides i volem que la velocitat hi baixi", ha assegurat.

La regidora ha recordat que un altre dels objectius per al 2021 és que el 75% dels carrers de Barcelona estiguin limitats a 30 km/h i el 25% restant a 50 km/h. Alarcón ha apuntat que un atropellament a 50 km/h té un 45% d'opcions que sigui mortal i que a 30 km/h es redueix a "només un 5%". La regidora ha argumentat que la instal·lació de més radars "no és una mesura recaptatòria sinó de salut, per afavorir que no hi hagi tants sinistres". L'Ajuntament ja havia comunicat que posaria tres nous radars de tram els pròxims mesos: al túnel de la Rovira, a la ronda Litoral i al túnel de Badal. Alarcón ha fet l'anunci dels vint radars fixos en la presentació del balanç dels accidents de trànsit de l'any passat a la ciutat, en què van morir 22 persones –una més que el 2018– i 202 van resultar ferides greus, 36 menys que el 2018.

19 dels 22 morts van ser homes i tres dones. "Aquest diferencial ens interpel·la d'una manera claríssima. Evidentment hi ha més homes que dones que condueixen, però la proporció no té res a veure amb les dades", ha valorat el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle. 14 de les víctimes mortals van ser motoristes, i Batlle ha llançat un toc d'alerta al motosharing –les motos d'ús compartit–, perquè més de la meitat dels usuaris no tenen carnet específic de motos sinó que utilitzen el de cotxe, que després de tres anys els permet conduir ciclomotors. "Són vehicles que porten a conductes que abans eren inimaginables", ha avisat Batlle. Els altres morts en accidents de trànsit van ser cinc vianants, un ciclista –que era un repartidor de Glovo–, una passatgera d'autobús i un conductor.

Es disparen els accidents amb patinets

Un altre dels canvis dels últims mesos en la mobilitat de la ciutat ha sigut l'ús creixent dels patinets: 490 vehicles de mobilitat personal (VMP), que inclouen els patinets, van estar implicats en sinistres de trànsit l'any passat. Això suposa que s'ha multiplicat gairebé per quatre la seva presència en els accidents, perquè el 2018 només hi va haver 129 patinets implicats. Tot i aquesta xifra, els patinets continuen sent els vehicles que causen menys ferits greus i atropellaments de vianants a Barcelona. L'any passat dos vianants van resultar ferits greus al ser atropellats per un VMP, els mateixos que per bicicletes. Entre les 202 persones ferides greus en sinistres, el 91% van ser de col·lectius vulnerables: tres conductors de patinets, nou ciclistes, 50 vianants i 122 motoristes.

Batlle ha assegurat que l'Ajuntament continua a l'espera que la DGT faci la regulació dels VMP per adaptar la normativa municipal dels patinets, "sobretot en l'assegurança i la protecció dels usuaris". En aquest sentit, el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, l'intendent major Pedro Velázquez, ha alertat que, encara que els patinets hagin causat pocs ferits greus, és un fenomen que genera "preocupació per la seva irrupció" en la sinistralitat. Velázquez ha explicat que també s'han disparat les multes que s'han posat als patinets. Han passat de 1.898 sancions als VMP el 2018 a 6.546 l'any passat, bàsicament per circular en llocs no permesos o per conductes de risc.

En tot l'any passat es van comptabilitzar 9.251 accidents de trànsit a la ciutat, els quals van deixar 11.854 persones mortes, ferides greus o lleus. Per tant, cada dia es van produir 25 sinistres i 32 víctimes.