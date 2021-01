Barcelona sentencia les parades dels antics ocellaires i anuncia una ràdio a la Rambla

El passeig més emblemàtic de Barcelona es quedarà sense els antics ocellaires situats a la part alta de la Rambla i l'Ajuntament crearà una ràdio pública que s'emetrà des d'un antic quiosc de flors. La transformació, però, encara no té data, segons ha explicat aquest divendres la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín. Primer s'ha d'aprovar el projecte –ho portaran al ple al febrer– i s'han de fer diferents tràmits burocràtics, com l'aprovació del Pla d'Usos de la Rambla i la Modificació del Pla General Metropolità, que es preveu que es puguin fer durant l'estiu. A més, segons ha apuntat el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, la situació excepcional de la pandèmia fa que no es tingui clar quan hi haurà diners per començar les obres.

Rabassa ha explicat que hi haurà cinc fases de construcció. La primera part que s'abordarà serà la part baixa del passeig, on s'eixamplaran les voreres i el passeig central. "Volem una Rambla més diàfana, transparent i confortable", ha dit el regidor. El delegat de Drets Culturals, Daniel Granados, ha remarcat que l'eina per tornar la Rambla als veïns és la cultura, i ha anunciat que s'hi organitzaran diferents activitats culturals, tot i que no ha avançat res més enllà de la ràdio.

De fet, la ràdio està previst que es posi en marxa en un dels quioscos que ara estan buits. Emetrà en col·laboració amb la Xarxa de Ràdios Comunitàries i Betevé. "La ràdio vol tornar a la Rambla el que va ser, un espai de comunitat, de conversa i de tertúlia", ha dit Granados, que també ha explicat que s'habilitaran diversos espais, que ha batejat amb el nom d'àgores, des d'on es farà "cultura de proximitat". Una d'elles, ha avançat Granados, serà l'Àgora Infantil, que estarà dinamitzada per la Biblioteca Andreu Nin.

Només es traurà de la Rambla els 11 antics ocellaires de la part de dalt. "És que venen gofres, souvenirs… i coses així que no aporten gaire valor afegit", ha argumentat Ballarín. Però no es farà fora els quioscos que venen premsa escrita i, si cal, es reubicaran. Ballarín també ha dit que preveuen que les indemnitzacions per fer fora els botiguers dels antics ocellaires, que tenen contracte fins al 2030, "seran baixes". Sobre aquesta qüestió, la presidenta de l'Associació Antics Ocellaires, Mònica Trias, ha dit que estan "molt enfadats" amb l'Ajuntament perquè el diàleg és "inexistent". "Nosaltres també som part del barri, fa 150 anys que hi som", ha respost Trias a les preguntes de l'ARA. "Vam deixar de ser ocellaires, que per a nosaltres va ser un cop molt dur, i ara ens fan fora", ha afegit.

L'Ajuntament, però, ha assegurat que totes les decisions les ha pres de manera consensuada amb els veïns i, sobretot, amb la Comunitat Rambla. "Des del primer moment, totes les decisions han seguit un procés participatiu", ha reivindicat Rabassa, que després ha tingut un lapsus linguae: "La Rambla, sense turistes, ai, sense floristes, no és la Rambla". Així, segons Rabassa, les parades de flors tampoc aniran fora, tot al contrari, es "potenciaran".