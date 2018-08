Barcelona cau en el rànquing de ciutats amb més bona reputació

La ciutat de Barcelona ha passat de ser la vuitena amb milor reputació del món a la ser la quinzena. Ho diu el rànquing City Reptrak 2018, que monitoritza el prestigi de les principals ciutats del planeta. La caiguda, segons l'informe, s'ha produït per la percepció de falta de seguretat després dels atemptats del 17-A i la crisi institucional al voltant de la situació política. Tot i així, la ciutat catalana es manté com la més reputada de l'Estat, per sobre de Madrid, que se situa en la posició número 19 després de pujar dos esglaons.

El vicepresident de comptes globals del Reputation Institute - l'ens que edita aquesta llista -, Enrique Johnson, ha explicat en declaracions a l'agència Efe que la pèrdua de puntuació "respon als lamentables atemptats" de l'estiu de 2017 i "al procés, que va estar molt present a nivell internacional la tardor passada".

De fet, els set llocs de diferència respecte l'any passat són una mostra de la facilitat amb la que fluctuen les posicions d'aquesta llista. Altres ciutats capdavanteres, com Londres, Vancouver o Amsterdam, han baixat onze esglaons de cop totes elles. I en el cas de Tòquio, la ciutat amb més prestigi d'aquest 2018, l'escalada també ha estat notable.

540x306 Classificació completa de les ciutats analitzades / Reputation Institute Classificació completa de les ciutats analitzades / Reputation Institute

Madrid, per la seva banda, s'ha mantingut amb la mateixa reputació de l'any passat, tot i que ha escalat posicions per la davallada d'altres ciutats. En el cas madrileny, la debilitat rau en l'oferta turística mentre que el seu millor valor és l'estabilitat financera.

Retrets polítics

El president del grup municipal del Partit Popular a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, no ha desaprofitat l'ocasió per acusar l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i el president de la Generalitat, Quim Torra, de desestabilitzar la capital catalana. Ho ha fet a través de Twitter, on ha culpat "el procés independentista" i "el populisme extrem" com a responsables de la pèrdua de confiança internacional.