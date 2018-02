"El tio aquest m'ha fet sentir com se sent la meva dona quan discuteixo amb ella. Jo també la tracto així". Qui parla és un dels homes condemnats per un episodi de violència masclista que han participat en un nou sistema de realitat virtual desenvolupat per investigadors de l'Idibaps i la UB concebut perquè els agressors es posin en el paper de la víctima. L'estudi, publicat per la revista Scientific Reports ha demostrat que les persones violentes tenen un dèficit de reconeixement emocional i l'experiència virtual els ajuda a millorar la percepció de les emocions. Els programes de rehabilitació de condemnats per violència masclista s'acostuma a fer amb jocs de role play, pel·lícules o llegint testimonis. "Nosaltres volem contribuir-hi amb aquesta eina de realitat virtual en què l'agressor es pot posar a la pell de la víctima i experimentar en primera persona el que sent ella", explica Sofia Seinfeld, investigadora de l'Idibaps i del Laboratori d'Entorns Virtuals en Neuroc¡ència i Tecnologia (Event Lab).

L'agressor, quan es posa en la pell de la víctima mitjançant aquesta eina de realitat virtual, experimenta "la violència verbal, psicològica i invasió de l'espai", diu Mavi Sánchez, investigadora ICREA a l'Idibaps on lidera l'equip Neurociència de Sistemes. El sistema és senzill: la persona es posa un casc de realitat virtual i es posa en la pell d'una dona. A més, pot veure's reflectit en un mirall, el que fa que encara s'identifiqui més amb el seu cos virtual. Des d'aquesta perspectiva, veien un home virtual entra en escena i mostrar un comportament violent, tant pels gestos com per la forma de parlar, i que envaïa, de forma progressiva, l'espai personal de la víctima. L'agressor de l'escena llença un telèfon mòbil al terra i cada cop s'apropa més a la seva víctima potencial, el que provoca que la persona que fa ús de l'eina virtual se senti amenaçada. "Quan s'apropava a mi pensava que m'anava a colpejar. Pensava que em donaria una hòstia i jo tenia la mà aixecada perquè no em pegués, per cobrir-me amb alguna cosa almenys", explica una de les persones condemnades per un episodi de violència masclista que han provat l'eina.

"Aquest sistema pot contribuir a solucionar problemes de violència de gènere juntament amb altres mètodes", assegura Mel Slater, director de l'Event Lab a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Els investigadors van analitzar l'impacte d'aquesta realitat virtual immersiva en el reconeixement de les emocions en dos grups de persones -20 maltractadors i 19 controls- que van completar un test de reconeixement emocional per determinar si l'experiència canviava la seva percepció i empatia. Els resultats de l'estudi demostren que els maltractadors tenen una capacitat significativament inferior que els controls per reconèixer la por a la cara de les dones. "Després de ficar-se en el cos d'una dona, a través de la sessió de realitat virtual, millorava la capacitat per reconèixer aquesta por", explica Sofia Seinfeld.