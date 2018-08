Passatgers del metro de Madrid es rebel·len contra una dona que impedia que una nena segués perquè no era espanyola

"Espero que si algú de la seva família ha d'emigrar no es trobi algú com vostè". És una de les reaccions dels passatgers del vagó de metro de Madrid on una dona ha intentat impedir que una nena segui perquè no era espanyola. El seu argument reiterat era que "els espanyols paguen als que venen de fora" i, per tant, considerava que la nena era una "pocavergonya".

Al vídeo, enregistrat pel fotògraf Iram Martínez, es veu com tot el vagó se li tira a sobre per retreure-li l'actitud racista amb comentaris com ara "maleducada" i "està sola i tot el metro mirant-la".