Troben objectes personals del nen desaparegut pels aiguats a Mallorca en una cala i centren la recerca al mar

La recerca del nen de 6 anys desaparegut arran de les inundacions del Llevant ha permès aquest dissabte trobar més objectes personals de l' Artur dins el mar, a la zona de cala Morlanda , per la qual cosa aquest diumenge la recerca se centrarà en la hipòtesi que el cos sigui en aquesta àrea. Els equips específics que s'incorporaran a les feines de recuperació de l'últim desaparegut de les riuades permetran fer-ne la recerca fins a 14 quilòmetres de la costa, ha explicat la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera.



Cladera, en una roda de premsa a Sant Llorenç, ha indicat que durant la jornada de dissabte s'ha avançat molt en la neteja dels torrents i s'han retirat la majoria de vehicles arrossegats. Això ha permès descartar completament la possibilitat que el nen pugui ser a Son Carrió i, tot i que no s'abandonarà la feina als torrents de Sant Llorenç, els indicis apunten que el cos és al mar.

La cerca del nen arrossegat dimarts per la riuada a Sant Llorenç des Cardassar s'havia ampliat aquest dissabte al mar, a la zona de la desembocadura del torrent de l es Planes, a més de diferents llocs en uns dotze quilòmetres de la llera, perquè fins ara aquestes recerques no havien obtingut resultats.



La consellera ha detallat que embarcacions de la Unitat Militar d'Emergències (UME), la Guàrdia Civil i Salvament Marítim han rastrejat l'àrea marina davant s' Illot fins a set milles mar endins. La UME ja ha fet un replegament d'efectius, perquè les feines de neteja han avançat molt i s'han presentat nombrosos voluntaris per continuar cooperant. Aquest dissabte prop de 400 persones han arribat al poble per ajudar.



D'altra banda, fonts de la direcció general d'Emergències del Govern Balear han informat que la motxilla del nen s'ha trobat a la part final de la llera, encara que han destacat que això no és important a causa del temps que ha passat.



Fonts de la Guàrdia Civil han explicat a Efe com es van desenvolupar els fets en què va perdre la vida la mare del nen desaparegut, nascut el 2012.



La dona circulava sota la tempesta des de Manacor cap a Capdepera i es va desviar per entrar a Sant Llorenç davant la intensitat de la pluja. Quan va entrar al poble la va sorprendre una gran avinguda d'aigua procedent de la part alta del nucli.



Segons els investigadors, l'aigua va començar a inundar el cotxe i el va arrossegar, i la dona, juntament amb la seva filla de 8 anys i el nen de 6, van baixar-ne. La força del cabal els va arrossegar.



La nena va ser rescatada amb vida de l'aigua diversos centenars de metres més endavant per un alemany que circulava amb bicicleta. El cadàver de la dona es va trobar al voltant d'un quilòmetre més endavant l'endemà, i el nen continua desaparegut i és l'objectiu de tot el dispositiu de cerca.



En aquesta operació, com també en les que es continuen desenvolupant a terra, hi participaven aquest dissabte uns 200 efectius de diferents organismes, un terç dels 600 que aquest dissabte continuen desplegats a la comarca del Llevant de Mallorca.



Cladera , que ha destacat el "gran avenç en la neteja" de Sant Llorenç aconseguit ahir gràcies a la feina de més d'un miler de voluntaris, ha indicat que ha començat "la fase de reconstrucció" amb la intervenció de lampistes, electricistes, fusters, etcètera.



En aquest sentit, ha llançat una crida a la solidaritat de professionals de la construcció que puguin contribuir a realitzar reparacions a les cases que han patit grans danys.



Així mateix, ha recordat que l'Ajuntament de Sant Llorenç ha obert dos comptes corrents per recollir aportacions econòmiques i ja s'han recaptat fins avui 175.000 euros.



La consellera ha explicat que 400 voluntaris continuen ajudant en les feines de neteja tant a Sant Llorenç com en d'altres nuclis afectats, com s' Illot , Son Carrió i Canyamel , mentre que 13 treballadors socials continuen visitant els habitatges afectats per iniciar el procés d'avaluació de danys i atendre necessitats urgents.



L'Institut Balear de la Naturalesa ( Ibanat) té 63 agents fent feines de neteja a la zona de Canyamel , una de les que més tard es van començar a rehabilitar.



El centre de salut de Sant Llorenç estarà obert tot el cap de setmana atès per dos metges i dos infermers, i tots els col·legis de la comarca tornaran a obrir dilluns que ve, reforçats amb assistència psicològica per ajudar els nens que puguin tenir seqüeles per la catàstrofe.