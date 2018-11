Metges d'atenció primària recullen 4.200 firmes per reclamar millores assistencials

A dues setmanes de la vaga convocada del 26 al 30 de novembre, Metges de Catalunya ha presentat més de 4.200 firmes a l'Institut Català de la Salut (ICS) per demanar millores assistencials i laborals dels professionals d'atenció primària. El document l'han firmat metges, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs, i les firmes s'han recollit des d'abans de l'estiu.

En un comunicat, el sindicat denuncia que en els últims anys "s'ha produït una marcada disminució en la dotació de professionals del sistema sanitari públic i de manera molt més greu en l'àmbit de l'atenció primària". Tot plegat ha provocat una "sobrecàrrega assistencial" de molts facultatius i exigeixen "accions urgents" per millorar aquesta situació.

De cara a l'última setmana de novembre, més de 5.700 facultatius estan cridats a fer vaga, convocada per Metges de Catalunya. Aquesta setmana, el sindicat s'ha reunit amb l'ICS per tal d'intentar acostar posicions, però de moment no ho han aconseguit. Metges de Catalunya denuncia que la Generalitat encara no ha posat sobre la taula el pla d'accions que va prometre la setmana passada. La pròxima trobada la mantindran aquest divendres al matí.