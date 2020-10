Els condemnats pel crim de la Urbana demanen repetir el judici després d'un veredicte "irracional"

Gairebé mig any després de la primera sentència condemnant per assassinat Rosa Peral i Albert López, el crim de la Guàrdia Urbana –la mort de l'agent Pedro Rodríguez, el cos del qual va aparèixer calcinat al pantà de Foix el maig del 2017– ha tornat als tribunals. Els dos condemnats han recorregut la sentència. Demanen que s'anul·li i que es repeteixi el judici. "El veredicte va ser il·lògic, irracional i arbitrari", assegurava Olga Arderiu, l'advocada de Peral –parella de la víctima i agent de la Urbana–, durant la vista d'apel·lació que s'ha celebrat aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona perquè defenses i acusacions exposessin els seus arguments. "Aquest veredicte s’hauria d’haver retornat per falta de motivació, per contradictori, per incoherent i per erroni", afegia José Luis Bravo, advocat d'Albert López, amant de Peral i company al cos de l'agent mort.

Durant el judici les defenses dels condemnats es van situar als antípodes. Peral va culpar López de l'assassinat i va assegurar que l'havia ajudat a desfer-se del cos per una "por insuperable" cap a López. Per la seva banda, el seu examant va protagonitzar un gir d'estratègia en les sessions finals per assenyalar Peral com l'autora del crim i apuntar que ell únicament l'havia encobert, perquè n'estava bojament enamorat. En la sessió d'apel·lació d'avui, però, les dues estratègies de defensa han coincidit a l'hora d'exposar que en el veredicte no s'argumenta cap prova substancial contra els dos condemnats ni tampoc cap indici que tots dos tinguessin un pla per assassinar Rodríguez. "És una ficció que hi hagués planificació", ha dit l'advocat de López.

Ara bé, a partir d'aquí, cadascun dels advocats dels condemnats ha tornat a reprendre el fil de la seva línia argumental. La defensa de Peral insisteix que va ser López qui va matar Rodríguez, a qui veia com un "obstacle" a l'hora de reprendre la relació amb la seva examant, mentre que l'advocat de López ha recordat que a l'escena del crim "no hi ha cap rastre" de la presència del seu client i que l'única explicació a aquest fet és que Peral va matar la víctima i ell es va limitar a encobrir-la.

651x366 El crim de la Guàrdia Urbana, un judici de "deduccions" El crim de la Guàrdia Urbana, un judici de "deduccions"

Peral i López van ser condemnats a 25 i 20 anys de presó respectivament en la primera sentència, després que el jurat que els va jutjar determinés que tots dos van traçar un pla per assassinar Rodríguez i després desfer-se del cos calcinant-lo a l'interior del maleter del seu cotxe, al pantà de Foix, tal com plantejaven la Fiscalia i l'acusació particular, que representa la família de la víctima.