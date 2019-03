El redibuix de la ronda de Sant Antoni es torna a endarrerir

La ronda de Sant Antoni és l’espai que ha escollit BComú per celebrar avui la seva particular festa “dels colors” i contraprogramar “el blanc i negre” de la manifestació de Vox. Amb una mena de pistes d’atletisme -no rectilínies- pintades a terra, jardineres i, sobretot, espai lliure, la llosa de formigó que, durant nou anys, va sostenir les carpes del mercat provisional de Sant Antoni s’han convertit en una mena de carrer de superilla. Un espai pacificat on s’han organitzat des d’activitats nadalenques fins a la calçotada del barri, que tradicionalment es feia a l’avinguda Mistral, però que aquest any s’ha traslladat a la ronda per reivindicar l’espai com un punt de vida veïnal i lliure de cotxes. El motiu de la polèmica és que el primer projecte de reforma que va presentar i aprovar el govern municipal preveia la reobertura al trànsit d’un carril per sentit en aquest tram de la ronda -per recuperar el recorregut dels autobusos i millorar les connexions amb el Raval- i que part del teixit veïnal reivindica que, si fins ara no hi ha hagut trànsit, vol dir que ha quedat provat que l’espai es pot mantenir així.

Amb el primer calendari a la mà, les obres d’aquest tram de la ronda haurien d’estar a punt d’acabar, ja que es va anunciar que començarien l’octubre del 2018. No va ser així. El govern d’Ada Colau va explicar abans de Nadal que, tenint en compte la nova realitat de la zona -que va estrenar l’any passat la superilla al voltant del mercat-, havia decidit sotmetre a debat la transformació per veure si calia modificar el model de trànsit previst. La reforma és, de fet, una de les que l’oposició va assegurar que s’endarreria per motius econòmics.

Ara, la convocatòria d’eleccions generals ha obligat a endarrerir el procés participatiu anunciat . La previsió era tancar el debat a l’estiu i poder iniciar les obres el 2020. Però el procés encara no ha començat i el govern municipal l’haurà d’engegar passat l’estiu. Des de Fem Sant Antoni, la plataforma que reivindica de manera més clara la voluntat de no reobrir aquest tram al trànsit, defensen aspectes com la necessitat de guanyar espai públic de qualitat.I l’Associació de Veïns del barri apunta que s’haurà de fer el debat i s’hauran d’atendre les necesitats dels veïns de banda i banda de la ronda.