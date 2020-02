Les obres de reforç del dic d'abric del Port Olímpic començaran a la tardor

Les obres de reforç al dic d'abric del Port Olímpic començaran a la tardor d'aquest any 2020. Els treballs han de servir per solucionar els problemes d'excés que pateix la infraestructura a causa dels temporals de Llevant, com el Gloria. Aquesta ha estat una de les decisions que s'han pres en la primera reunió de la Comissió de Seguiment del Port Olímpic que ha fet la Generalitat des que s'ha formalitzat la delegació de competències per a la gestió directa de l'àmbit per part de l'Ajuntament de Barcelona. La reunió ha abordat el calendari de les actuacions més prioritàries.

Segons ha informat el consistori, el projecte tindrà una inversió de 10,66 milions d'euros i es licitarà pròximament per iniciar les obres a la tardor i finalitzar-les després de 18 mesos.

S'actuarà per reforçar conjuntament el dic de recer –d'uns 520 metres de llarg– i els quatre dics submergits que el protegeixen pel costat mar, ja que s'ha detectat inestabilitat als talussos.

En concret, a la tardor començarà la fabricació dels blocs de formigó que s'utilitzaran per fer els reforços, i l'obra marítima s'executarà entre abril i octubre del 2021 per aprofitar l'època de calmes al mar.

A la reunió també s'ha decidit que durant la segona meitat del 2021 començaran els treballs per reforçar el dic del Centre Municipal de Vela i per construir el nou accés al Port Olímpic, que unirà l'avinguda del Litoral i la costa inferior del moll de Mestral.