La reforma del Codi Penal que endureix les penes per imprudències al volant entra en vigor

La reforma del Codi Penal aprovada pel Congrés que endureix les penes per imprudències al volant a l'incloure com a agreujants l'excés de velocitat i el consum de drogues o alcohol i que torna a penalitzar les lesions causades per aquest tipus de conductes, ha entrat en vigor aquest diumenge arran de la seva publicació al 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE). La reforma també sanciona l'abandonament del lloc de l'accident, que pot comportar una pena de fins a quatre anys de presó.

La reforma recull les principals reclamacions dels col·lectius implicats en aquesta iniciativa, com les víctimes d'accidents i els ciclistes, que demanaven que les lesions tornessin a ser sancionades, una mesura que s'havia eliminat durant la reforma del Codi Penal que el PP va aprovar el 2015 i que va deixar les lesions per al Codi Civil. Això afecta, segons han apuntat les víctimes i els ciclistes, el 90% de les víctimes per accident de trànsit.

Segons el text aprovat, el conductor que causi lesions tindrà una pena de multa de tres a dotze mesos. Així mateix, amb la reforma es consideraran "imprudència greu" al volant, qualificació que agreujarà la pena, els següents tres supòsits: excés de velocitat, conducció sota els efectes de l'alcohol i conducció sota la influència de les drogues. Fins ara, el jutge valorava si la imprudència havia estat greu, menys greu o lleu, d'acord amb les circumstàncies concurrents en els fets. Amb la nova regulació, en qualsevol dels tres supòsits no es pot interposar marge d'interpretació i la imprudència es considerarà greu en qualsevol cas.

Pel que fa a les penes, s'amplien les penes de presó dels quatre anys de màxim, com estava establert fins ara, fins als sis anys si es causen un mínim de dos morts, o un mort i un lesionat molt greu (lesions invalidants), quan sigui per una imprudència greu, però podran arribar als nou anys de presó quan siguin "molts" els morts, punt que queda a consideració del jutge.

Segons el text, també s'introdueix al Codi Penal, amb una redacció autònoma, el delicte d'abandonament del lloc de l'accident. En aquest text diferenciat s'especifica que abandonar el lloc de l'accident, quan s'ha comès una imprudència al volant, se sancionarà amb penes d'entre sis mesos i quatre anys de presó i la retirada del carnet de conduir d'entre un i quatre anys. En el cas que l'omissió d'auxili sigui "fortuïta" es reduirà la pena a un màxim de sis mesos. Fins ara, el Codi Penal no preveia que la fugida del lloc dels fets fos constitutiva de delicte.

Mesures pendents de la legislatura

Aquesta pot ser l'última mesura en matèria de seguretat viària de la legislatura. Poden quedar pendents altres mesures anunciades pel govern de Pedro Sánchez, que ha aconseguit tirar endavant la reducció del límit de velocitat a 90 km/h a les carreteres convencionals. Entre les mesures aparcades hi pot haver l'augment a sis punts la pèrdua de punts del carnet per utilitzar el mòbil al volant, la reducció de la velocitat màxima per circular en nuclis urbans a 30 km/h per a vies d'un únic carril per sentit i la regulació estatal dels vehicles de mobilitat personal (VMP), entre els quals s'inclouen els patinets elèctrics.